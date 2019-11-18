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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
2019-11-18T11:34Z
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РИА Новости

У губернатора Тюменской области появился новый зам

11:34 18.11.2019
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CC BY-SA 4.0 / RG72 / Registarejo de Tjumena provinco. Tjumeno, Rusio / Cropped imageЗдание правительства Тюменской области
Здание правительства Тюменской области
CC BY-SA 4.0 / RG72 / Registarejo de Tjumena provinco. Tjumeno, Rusio / Cropped image
ТЮМЕНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал в понедельник распоряжение о назначении Андрея Пантелеева заместителем главы региона, который будет координировать деятельность департамента потребительского рынка и туризма региона и департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Глава региона сообщил о назначении на заседании президиума областного правительства. Ранее наряду с жилищно-коммунальной сферой это направление курировал заместитель губернатора Вячеслав Вахрин", - отметил собеседник агентства.
Андрей Пантелеев родился в Тюмени. В 2000 году окончил Тюменский государственный архитектурно-строительный университет. С 2010 года Андрей Вадимович работал начальником управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области, директором департамента потребительского рынка и туризма региона. Он стал десятым заместителем губернатора.
"Задачи, которые стоят в инвестиционной сфере, требуют большей концентрации и внимания. С большой энергией Андрей Вадимович занимался развитием туризма, благодаря чему Тюменская область сделала многие прорывные вещи, теперь ему предстоит также активно заниматься инвестиционной политикой. При этом важно помнить, что инвестиционная сфера, не отдельное направление, это сквозная тема для всех отраслей", – подчеркнул Александр Моор.
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Тюменская областьАлександр МоорОтставки и назначения - Новости
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