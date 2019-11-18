У губернатора Тюменской области появился новый зам

ТЮМЕНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал в понедельник распоряжение о назначении Андрея Пантелеева заместителем главы региона, который будет координировать деятельность департамента потребительского рынка и туризма региона и департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Глава региона сообщил о назначении на заседании президиума областного правительства. Ранее наряду с жилищно-коммунальной сферой это направление курировал заместитель губернатора Вячеслав Вахрин", - отметил собеседник агентства.

Андрей Пантелеев родился в Тюмени. В 2000 году окончил Тюменский государственный архитектурно-строительный университет. С 2010 года Андрей Вадимович работал начальником управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области, директором департамента потребительского рынка и туризма региона. Он стал десятым заместителем губернатора.