МОСКВА, 18 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Сообщения западных СМИ о Сянгане не отражают реальные факты, их репортажи не соответствуют действительности, заявил в интервью бразильской газете "Фолья де Сан-Паулу" гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн.
Он отметил, что нынешняя обстановка в Сянгане – это не протестные демонстрации, а акты террора, направленные против общества и правительства. Он осудил сообщения западных СМИ, которые не соответствуют действительности и не отражают происходящих на китайской территории событий. По его словам, западные СМИ, и, в особенности СМИ американские, выбирают лишь те элементы и события, которые позволяли бы извратить общую картину. То, что многие их сообщения искажают реальное положение дел, подтверждает тот факт, что мнению ведущих американских СМИ и журналистов не доверяет даже сам президент США Дональд Трамп.
Гендиректор Медиакорпорации Китая выразил надежду на то, что западные СМИ всё же начнут сообщать факты и правду о том, что проходит в Сянгане. По его словам, экстремистские действия уже переросли в террористические акции.
Шэнь Хайсюн прибыл в Бразилию в составе делегации, сопровождающей председателя КНР Си Цзиньпина, который принимает участие в 11-й встрече руководителей стран БРИКС. В Сан-Паулу Медиакорпорация Китая и бразильская Медиагруппа Бандейрантис подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно договоренности на платформах Медиагруппы Бандейрантис выйдут три китайские программы, именно: "Сказки Китая", тематические фильмы "Любимые Си Цзиньпином крылатые выражения из произведений классиков" и "Мы идем по широкому пути".