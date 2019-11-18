Медиакорпорация КНР: сообщения западных СМИ о Сянгане далеки от реальности

Он отметил, что нынешняя обстановка в Сянгане – это не протестные демонстрации, а акты террора, направленные против общества и правительства. Он осудил сообщения западных СМИ, которые не соответствуют действительности и не отражают происходящих на китайской территории событий. По его словам, западные СМИ, и, в особенности СМИ американские, выбирают лишь те элементы и события, которые позволяли бы извратить общую картину. То, что многие их сообщения искажают реальное положение дел, подтверждает тот факт, что мнению ведущих американских СМИ и журналистов не доверяет даже сам президент США Дональд Трамп.