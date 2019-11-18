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РИА Новости

На северо-западе Москвы загорелся склад

10:07 18.11.2019 (обновлено: 10:16 18.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Здание склада загорелось на площади порядка 400 квадратных метров на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Горит здание склада на улице Маршала Прошлякова, площадь возгорания - 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену в 09.39.
"По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было подтверждено открытое горение в складском помещении", - сказал представитель главка, добавив, что сведений о пострадавших не поступало.
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МЧС РФМоскваПроисшествия
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