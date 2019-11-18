В Индии не менее 11 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

По данным агентства, ДТП произошло в районе селения Лакхасар в штате Раджастан. В свою очередь, как отмечает журнал India Today, столкновение было такой силы, что десять пассажиров автобуса скончались на месте. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.
20 апреля, 12:17Крупные ДТП с участием автобусов в мире в 2018-2019 годах
Точная причина аварии пока не называется. Главный министр Раджастана Ашок Гелот выразил соболезнования семьям погибших и распорядился провести тщательное расследование случившегося.