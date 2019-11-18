Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T09:39Z
https://ria.ru/20191118/1561054328.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/78157/93/781579334_0:239:4548:2797_1036x0_80_0_0_78705a568c575b4d9df8349df757d6a3.jpg
РИА Новости

В Индии не менее 11 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

09:39 18.11.2019
127
© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
Кареты скорой помощи в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек погибли, более 15 получили ранения в результате столкновения автобуса и грузовика, которое произошло в понедельник утром на севере Индии, передает агентство ANI со ссылкой на местную полицию.
По данным агентства, ДТП произошло в районе селения Лакхасар в штате Раджастан. В свою очередь, как отмечает журнал India Today, столкновение было такой силы, что десять пассажиров автобуса скончались на месте. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Да месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана. 20 апреля 2019
20 апреля, 12:17
Крупные ДТП с участием автобусов в мире в 2018-2019 годах
Точная причина аварии пока не называется. Главный министр Раджастана Ашок Гелот выразил соболезнования семьям погибших и распорядился провести тщательное расследование случившегося.
001200
Обсудить 0
ИндияВ мире
Рекомендуем
Карета скорой помощи
В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на семейной вечеринке
Вид на город Марсель во Франции
В Марселе один человек погиб после стрельбы
Сейсмограф. Архивное фото
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8
Протест в Тегеране
В ходе беспорядков в Иране погибли несколько правоохранителей
Скорая помощь в Кабуле
В Кабуле четверо военных пострадали при взрывах
Лодка с мигрантами
Британские власти задержали в проливе Ла-Манш 39 мигрантов
Перекрытая дорога в австрийской провинции Зальцбург. 18 ноября 2019
В Австрии непогода привела к блокировке дорог на юге и западе
Статуя Фемиды в суде
Минобороны потребовало в суде 2,1 миллиарда рублей от производителя "Союза"
Балкон пятиэтажного дома, на котором находились два человека, рухнул в Астрахани
В Астрахани мужчина умер после обрушения балкона жилого дома
Уборка снега в Благовещенске
Снегопад в Благовещенске побил рекорд дня за последние 52 года
Минск
Евросоюз решил упростить визовый режим с Белоруссией
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
В Сирии начал работу восьмой российско-турецкий патруль
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
На северо-западе Москвы загорелся склад
Антон Цветков
Эксперт заявил о необходимости отмены декриминализации домашнего насилия
Пляж Мандрем на севере штата ГОА, Индия
В Индии погиб российский турист
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:25Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в двух обстрелах
20:22В Тбилиси трех человек госпитализировали после разгона митинга
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты
20:05В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
Лента новостейМолния