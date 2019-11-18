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РИА Новости

Пресс-конференция по итогам обсуждения стратегии развития Арктики до 2035г.

09:35 18.11.2019 (обновлено: 09:37 18.11.2019)
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19 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Итоги экспертного и общественного обсуждения стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года".
Участники:
- заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КРУТИКОВ;
- координатор программ Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Александр СТОЦКИЙ;
- эксперт по государственно-частному партнерству ПОРА Александр ВОРОТНИКОВ;
- координатор социальных и просветительских проектов ПОРА Андрей ИВАНОВ;
- профессор экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, эксперт ПОРА Сергей НИКОНОРОВ.

ПОРА является базовой площадкой Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики для разработки стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года. В течение осени 2019 года эксперты ПОРА провели выездные сессии с участием представителей власти, бизнеса и общественных организаций в каждом регионе Арктической зоны РФ. В Москве и Санкт-Петербурге прошли круглые столы, посвященные приоритетам стратегии. Также была разработана платформа www.arctic2035.ru, через которую любой житель страны мог отправить свои предложения и идеи.
В ходе мероприятия представители ПОРА и министерства расскажут об итогах этого исследования.

Аккредитация
Юлия Никитина
Email: nikitina@porarctic.ru
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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