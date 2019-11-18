Пресс-конференция по итогам обсуждения стратегии развития Арктики до 2035г.

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19 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Итоги экспертного и общественного обсуждения стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года".