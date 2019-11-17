Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-17T21:55Z
https://ria.ru/20191117/1561048370.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156103/60/1561036011_0:0:2957:1663_1036x0_80_0_0_e2921555b51da55ca449f0f1fb05ce4e.jpg
РИА Новости

Глава ЦИК Белоруссии заявила, что жалоб на выборах "практически нет"

18:00 17.11.2019 (обновлено: 21:55 17.11.2019)
12
© РИА Новости / Виктор ТолочкоМужчина голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в селе Колодищи под Минском, Беларусь. 17 ноября 2019
Мужчина голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в селе Колодищи под Минском, Беларусь. 17 ноября 2019
© РИА Новости / Виктор Толочко
МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Обстановка на выборах в нижнюю палату парламента Белоруссии спокойная, жалоб практически нет, сказала глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.
"Обстановка спокойная. Жалоб практически нет. Письменных жалоб за сегодняшний день о нарушении процедуры голосования в центральную комиссию не поступало", - сказала Ермошина на пресс-конференции.
Выборы в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) проходят в Белоруссии 17 ноября. Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. По последним данным, число кандидатов в Белоруссии составляет более 500 человек.
Согласно действующему законодательству, право избираться депутатом имеют граждане Белоруссии не моложе 21 года, которые обладают избирательным правом, постоянно проживают в республике, не имеют судимости.
Парламентские выборы в Белоруссии
Вчера, 15:53
В российской ЦИК отметили хорошую организацию выборов в Белоруссии
В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,8 миллиона человек, из них около 1,3 миллиона проживают в Минске. В стране образованы более 5,8 тысячи участков для голосования. За границей будут работать еще 46, в том числе три – в России (в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге).
Семнадцатого ноября в Белоруссии время работы участков для голосования - с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). Кроме того, с 12 по 16 ноября по всей стране проводилось досрочное голосование.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает интервью после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Вчера, 13:49
Лукашенко заявил, что разочаруется, если выборы в Белоруссии не признают
010000
Обсудить 0
Парламентские выборы в Белоруссии — 2019Лидия ЕрмошинаЦИК БелоруссииБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
В ЦИК Белоруссии ожидают, что итоговая явка на выборах превысит 70%
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Франц Клинцевич
Клинцевич отметил организованность парламентских выборов в Белоруссии
Денежные купюры Украины
Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина
Глава ЦИК Белоруссии рассказала о бескультурных доверенных лицах кандидатов
Парламентские выборы в Белоруссии
Глава ЦИК Белоруссии заявила, что выборы состоялись во всех 110 округах
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура перед началом переговоров по сирийскому урегулированию
Встречу по Сирии в астанинском формате снова перенесли на начало декабря
Парламентские выборы в Белоруссии
Выборы в Белоруссии прошли без серьезных нарушений, заявил Булаев
Белоруссия
Новый состав белорусского парламента соберется 6 декабря
Парламентские выборы в Белоруссии
Явка на парламентских выборах в Белоруссии на 18.00 составила 70,72%
Столовая
Исследование: четверть россиян не устраивает питание в течение рабочего дня
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
СБУ подтвердила задержание главы правления Укрэксимбанка
Выборы в Белоруссии
В российской ЦИК отметили хорошую организацию выборов в Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии
Явка на парламентских выборах в Белоруссии на 16.00 составила 63,65%
Мужчина голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в селе Колодищи под Минском, Беларусь. 17 ноября 2019
В Белоруссии уже избрали более половины депутатов нижней палаты парламента
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
В ДНР сообщили о десяти обстрелах со стороны силовиков с начала суток
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие "преследование"
09:23В Волгоградской области задержали подозреваемых в краже 20 тонн нефти
09:23"Рособоронэкспорт" хочет подписать контракт с Индией по Ка-226 в 2020 году
09:22В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на семейной вечеринке
09:17Минздрав получил предложения об ограничении времени продажи алкоголя
09:17В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
09:12ОАК войдет в Ростех в первом полугодии 2020 года
09:11В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода
09:11В "Рособоронэкспорте" ждут сигнала Джакарты для начала поставок Су-35
09:08"Рособоронэкспорт" продаст в 2019 году оружие на 13,7 миллиарда долларов
09:08Глава Ростеха признал проблему с сервисным обслуживанием самолетов
09:07Полиция Гонконга опровергла сообщения о рейде в кампусе университета
09:03Россия выполнит контракт на поставку С-400 в Индию в 2025 году
09:00Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза
09:00Российскую сверхлегкую "умную оптику" готовят к испытаниям на орбите
08:51ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
08:37Первый замглавы МИД КНДР отправилась с визитом в Россию
08:35В Госдуме посоветовали Киеву не повторять "негативный опыт" с кораблями
08:34Силовики один раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР
08:19В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Лента новостейМолния