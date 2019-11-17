Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-17T14:07Z
https://ria.ru/20191117/1561039074.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/105654/86/1056548653_0:60:1441:871_1036x0_80_0_0_2d4b7e3d26dcca4271309b85b14a615a.jpg
РИА Новости

Наследный принц Абу-Даби подвез Дениса Мантурова на гольф-каре

14:07 17.11.2019
527
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкНаследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото. Архивное фото
ДУБАЙ, 17 ноя - РИА Новости. Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зеид Аль Нахайян и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в воскресенье вместе открыли международную авиавыставку Dubai Airshow в Дубае, кронпринц подвез министра к месту открытия выставки на гольф-каре с табличкой "такси", сообщила пресс-служба Минпромторга.
На предоставленных пресс-службой фотографиях видно, как правитель столичного эмирата ОАЭ и Мантуров увлеченно беседуют, в то время как наследный принц управляет транспортным средством.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
13 ноября, 11:49
Рособоронэкспорт покажет Су-57Э на выставке в Дубае
Мантуров и Аль Нахайян провели переговоры еще до официального открытия международного авиасалона, они продлились больше часа. Они обсудили подготовку соглашения между двумя странами в области сертификации воздушных судов для продвижения совместных проектов в авиационной промышленности, а также сотрудничество в области технологий и производства оборудования для нефтегазовой сферы.
Дубайский авиасалон, участниками которого станут 1,2 тысячи представителей 63 стран, продлится с 17 по 21 ноября.
841010
Обсудить 0
Мухаммед бен Зеид Аль НахайянАбу-Даби (эмират)Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФВ мире
Рекомендуем
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по С-400
На приеме у врача
Названы первые симптомы рака легких
Новогодние подарки под елкой
"Миссия невыполнима": в Сети поразились требованиям девочки на Рождество
Денежные купюры: российский рубли и доллары
Эксперт прокомментировал сообщения об успехах России в отказе от доллара
Новорожденные дети
Ученый РАН: через десять лет треть населения будет нетрудоспособной
Стоп-кадр из клипа Супер Жорика Хочу тибя любицца
Клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Логотип Android на экране
Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после в голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров и наследный принц Абу-Даби обсудили двустороннее сотрудничество
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Доллары
Компания HP отклонила предложение Xerox о покупке
Пуск противокорабельной ракеты Калибр-НК с борта МРК проекта 21631 Вышний Волочек
Тихий полет "Калибра". Почему российские крылатые ракеты не дают покоя НАТО
Терминал Аэроэкспресса в аэропорту Шереметьево в Москве
"Аэроэкспресс" изменит расписание поездов в Шереметьево с 16 по 19 ноября
Флаги США на позициях украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе
Украинские силовики вывесили флаги США над своими позициями в ЛНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28"Аэроэкспресс" назвал остановки поездов в Шереметьево после запуска МЦД
09:28Ростех ведет переговоры по продаже доли в концерне "Техмаш"
09:23В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие "преследование"
09:23В Волгоградской области задержали подозреваемых в краже 20 тонн нефти
09:23"Рособоронэкспорт" хочет подписать контракт с Индией по Ка-226 в 2020 году
09:22В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на семейной вечеринке
09:17Минздрав получил предложения об ограничении времени продажи алкоголя
09:17В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
09:12ОАК войдет в Ростех в первом полугодии 2020 года
09:11В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода
09:11В "Рособоронэкспорте" ждут сигнала Джакарты для начала поставок Су-35
09:08"Рособоронэкспорт" продаст в 2019 году оружие на 13,7 миллиарда долларов
09:08Глава Ростеха признал проблему с сервисным обслуживанием самолетов
09:07Полиция Гонконга опровергла сообщения о рейде в кампусе университета
09:03Россия выполнит контракт на поставку С-400 в Индию в 2025 году
09:00Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза
09:00Российскую сверхлегкую "умную оптику" готовят к испытаниям на орбите
08:51ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
08:37Первый замглавы МИД КНДР отправилась с визитом в Россию
08:35В Госдуме посоветовали Киеву не повторять "негативный опыт" с кораблями
Лента новостейМолния