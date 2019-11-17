Наследный принц Абу-Даби подвез Дениса Мантурова на гольф-каре

На предоставленных пресс-службой фотографиях видно, как правитель столичного эмирата ОАЭ и Мантуров увлеченно беседуют, в то время как наследный принц управляет транспортным средством.

Мантуров и Аль Нахайян провели переговоры еще до официального открытия международного авиасалона, они продлились больше часа. Они обсудили подготовку соглашения между двумя странами в области сертификации воздушных судов для продвижения совместных проектов в авиационной промышленности, а также сотрудничество в области технологий и производства оборудования для нефтегазовой сферы.