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РИА Новости

Япония и Южная Корея не договорились продлить обмен военными данными

10:28 17.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРайон Минато в Токио
Район Минато в Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Район Минато в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 17 ноя - РИА Новости. Министры обороны Японии и Южной Кореи не договорились о продлении соглашения об обмене военной информацией, но подчеркнули важность военного сотрудничества двух стран с США по северокорейской ракетно-ядерной проблеме, сообщило агентство Киодо из Бангкока, где проходила эта встреча.
Агентство отметило, что это была первая встреча глав оборонных ведомств Японии и Южной Кореи с октября прошлого года.
Порт Пусан в Южной Корее
12 октября, 06:28
Япония и Южная Корея продлили переговоры в рамках спора в ВТО
Министр обороны Японии Таро Коно призвал своего южнокорейского коллегу Чон Гён Ду одуматься и пересмотреть решение Сеула о прекращении обмена с Токио разведданными о КНДР в рамках соглашения, сокращенно называемого GSOMIA. Его действие прекращается через неделю.
Чон Гён Ду со своей стороны сказал журналистам, что причиной отказа продлять подписанное в 2016 году соглашение с Японией стало ужесточение порядка экспорта в Южную Корею наноматериалов, необходимых в электронике. Министр сказал, что призвал к "дипломатическому решению", намекнув на необходимость снятия экспортных ограничений.
Противоречия Сеула и Токио усилились после того, как суд в Южной Корее постановил, что японские компании должны выплатить компенсации корейцам, подневольный труд которых использовался во время колониального господства Японии на Корейском полуострове в 1910-1945 гг. Япония считает требования о компенсациях несправедливым, так как властям Южной Кореи при установлении между двумя странами дипломатических отношений в 1965 году уже была выплачена крупная сумма компенсации за ущерб от колониализма с тем, чтобы этот вопрос был закрыт раз и навсегда.
Этот спор изрядно портит попытки США сохранить трехсторонний альянс Вашингтон-Токио-Сеул. В Бангкоке, где проходит ежегодная конференция министров обороны стран АСЕАН с их региональными партнерами, как стало известно Киодо, также состоялась трехсторонняя встреча шефа Пентагона Марка Эспера с Коно и Чон Гён Ду.
3-D карта островов Такэсима (Токто), оспариваемых Японией и Южной Кореей, в Национальном музее территории и суверенитета в Токио
27 октября, 09:01
США призвали Южную Корею не отказываться от обмена разведданными с Японией
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Министерство обороны СШАЮжная КореяЯпонияВ мире
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