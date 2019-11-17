Япония и Южная Корея не договорились продлить обмен военными данными

ТОКИО, 17 ноя - РИА Новости. Министры обороны Министры обороны Японии Южной Кореи не договорились о продлении соглашения об обмене военной информацией, но подчеркнули важность военного сотрудничества двух стран с США по северокорейской ракетно-ядерной проблеме, сообщило агентство Киодо из Бангкока, где проходила эта встреча.

Агентство отметило, что это была первая встреча глав оборонных ведомств Японии и Южной Кореи с октября прошлого года.

Министр обороны Японии Таро Коно призвал своего южнокорейского коллегу Чон Гён Ду одуматься и пересмотреть решение Сеула о прекращении обмена с Токио разведданными о КНДР в рамках соглашения, сокращенно называемого GSOMIA. Его действие прекращается через неделю.

Чон Гён Ду со своей стороны сказал журналистам, что причиной отказа продлять подписанное в 2016 году соглашение с Японией стало ужесточение порядка экспорта в Южную Корею наноматериалов, необходимых в электронике. Министр сказал, что призвал к "дипломатическому решению", намекнув на необходимость снятия экспортных ограничений.

Противоречия Сеула и Токио усилились после того, как суд в Южной Корее постановил, что японские компании должны выплатить компенсации корейцам, подневольный труд которых использовался во время колониального господства Японии на Корейском полуострове в 1910-1945 гг. Япония считает требования о компенсациях несправедливым, так как властям Южной Кореи при установлении между двумя странами дипломатических отношений в 1965 году уже была выплачена крупная сумма компенсации за ущерб от колониализма с тем, чтобы этот вопрос был закрыт раз и навсегда.