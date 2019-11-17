В Дагестане потушили пожар в сельской школе

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пожар в школе в Агульском районе Дагестана ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в дагестанском селе Арсуг загорелось одноэтажное здание школы на 50 человек, площадь пожара составила 350 квадратных метров.
"В 4.29 мск открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
В 3.50 мск пожар был локализован, велась проливка и разборка сгоревших конструкций. По предварительным данным, пострадавших нет.
Вчера, 20:59В Кисловодске потушили пожар в жилой пятиэтажке