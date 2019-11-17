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РИА Новости

Генконсульство США в Мексике ввело комендантский час

04:09 17.11.2019
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 17 ноя - РИА Новости. Генконсульство США в приграничном мексиканском городе Нуэво Ларедо запретило сотрудникам покидать пределы представительства и ввело комендантский час в связи с участившимися актами насилия, в которых с четверга погибли восемь человек, включая одного военнослужащего.
"Персонал правительства США ограничен в передвижениях, до дальнейших уведомлений вводится вечерний комендантский час", - сообщило консульство в Twitter.
Дипломатов предупредили избегать публичных мест после серии столкновений между силовыми структурами и криминальными группировками, которые начались в четверг и разгорелись в ночь на субботу.
В трех перестрелках в четверг погибли семь человек, включая одного солдата. За ночь в пятницу произошло, по информации СМИ, шесть перестрелок, включая нападение на полицейский конвой, в котором погиб вооруженный преступник.
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
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