Генконсульство США в Мексике ввело комендантский час

МЕХИКО, 17 ноя - РИА Новости. Генконсульство Генконсульство США в приграничном мексиканском городе Нуэво Ларедо запретило сотрудникам покидать пределы представительства и ввело комендантский час в связи с участившимися актами насилия, в которых с четверга погибли восемь человек, включая одного военнослужащего.

"Персонал правительства США ограничен в передвижениях, до дальнейших уведомлений вводится вечерний комендантский час", - сообщило консульство в Twitter.

Дипломатов предупредили избегать публичных мест после серии столкновений между силовыми структурами и криминальными группировками, которые начались в четверг и разгорелись в ночь на субботу.