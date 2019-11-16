Синоптик прокомментировал предупреждения о торнадо в Москве

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Прогнозы, обещающие в Москве торнадо, которые появились в ряде мобильных приложений, не соответствует действительности. Об этом заявил агентству "Москва" ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Это все бред полный. Никакого торнадо и условий для него и близко нет, и они не предвидятся, потому что в атмосфере Европейской России, в центральной части страны, будет господствовать антициклон сибирского происхождения", - рассказал синоптик.
Он отметил, что антициклон не предполагает никаких опасных погодных явлений.
Тишковец призвал не ориентироваться на прогнозы погоды в различных приложениях и на сайтах. Он пояснил, что они составляются с помощью роботизированной раскодировки данных национальных метеорологических центров без обработки специалистами.