МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, которые строят баррикады и бросают коктейли "Молотова" в районе Мон-Кок.
"Некоторые демонстранты строили баррикады и бросали коктейли "Молотова", предположительно, коррозионные жидкости и кирпичи на Натан-роад, Мон-Кок. Поэтому полиция применила слезоточивый газ для разгона", - информирует гонконгская полиция в Twitter.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала более 3,6 тысячи человек, младшему из которых 12 лет, свыше 1,5 тысячи человек были госпитализированы из-за травм на улицах, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.