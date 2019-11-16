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РИА Новости

Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

17:35 16.11.2019
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© REUTERS / Thomas PeterСтолкновения протестующих с полицией в Гонконге
Столкновения протестующих с полицией в Гонконге
© REUTERS / Thomas Peter
Столкновения протестующих с полицией в Гонконге
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, которые строят баррикады и бросают коктейли "Молотова" в районе Мон-Кок.
"Некоторые демонстранты строили баррикады и бросали коктейли "Молотова", предположительно, коррозионные жидкости и кирпичи на Натан-роад, Мон-Кок. Поэтому полиция применила слезоточивый газ для разгона", - информирует гонконгская полиция в Twitter.
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Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала более 3,6 тысячи человек, младшему из которых 12 лет, свыше 1,5 тысячи человек были госпитализированы из-за травм на улицах, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.
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