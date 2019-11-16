Грушко обсудил с госсекретарем МИД Испании отношения России с ЕС и НАТО

"Состоялся предметный и обстоятельный обмен мнениями по тематике взаимодействия России и Испании в ОБСЕ и Совете Европы, вопросам отношения России с ЕС и НАТО, стратегической стабильности и контроля над вооружениями, перспективам урегулирования кризисов в Ливии и Сирии, ситуации на Украине, а также по другим темам международной повестки дня, представляющим взаимный интерес", - говорится в заявлении министерства иностранных дел.