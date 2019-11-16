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РИА Новости

Грушко обсудил с госсекретарем МИД Испании отношения России с ЕС и НАТО

16:37 16.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАлександр Грушко
Александр Грушко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил с госсекретарем иностранных дел МИД Испании Фернандо Валенсуэлой взаимодействия России и Испании в ОБСЕ и Совете Европы, а также отношения России с ЕС и НАТО, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам консультаций сторон в Мадриде.
Встреча Грушко и Валенсуэлы состоялась 15 ноября, отметили в МИД РФ.
Сообщается, что стороны выразили удовлетворение сохраняющимся в обеих странах настроем на продолжение партнерских отношений, о чем свидетельствуют интенсивный политический диалог, экономические связи, реализация проектов в культурно-гуманитарной сфере.
"Состоялся предметный и обстоятельный обмен мнениями по тематике взаимодействия России и Испании в ОБСЕ и Совете Европы, вопросам отношения России с ЕС и НАТО, стратегической стабильности и контроля над вооружениями, перспективам урегулирования кризисов в Ливии и Сирии, ситуации на Украине, а также по другим темам международной повестки дня, представляющим взаимный интерес", - говорится в заявлении министерства иностранных дел.
Как отметил ранее МИД Испании, дипломаты констатировали необходимость работать над повышением уровня торговых отношений.
Встреча прошла в рамках плана политических консультаций, подписанного в ноябре 2018 года министрами РФ и Испании Сергеем Лавровым и Жозепом Боррелем.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения
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