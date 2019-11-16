Губернатор ЯНАО призвал муниципалитеты активнее работать с застройщиками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов призвал муниципалитеты активнее работать с застройщиками для развития первичного рынка жилья, сообщает пресс-служба главы региона.

Салехарде состоялось заседание правительства Ямала . Основными темами стали планы по расселению аварийных домов и балков, работа жилищных программ, контроль за проблемными стройками. О специальных жилищных программах рассказал заместитель губернатора Ямала Андрей Воронов. Он отметил, что суммарно поддержку от округа на приобретение новых квартир в 2019 году получат 2889 семей.

"Жилищные сертификаты выданы 588 семьям бюджетников, 99 из них уже воспользовались сертификатами – нашли новые квартиры. Активнее всего эта работа ведется в Новом Уренгое, Салехарде, Приуральском районе. При этом около 200 сертификатов пришлось продлить на следующий год из-за отсутствия жилья на первичном рынке", - говорится в сообщении.

Губернатор призвал муниципалитеты активнее работать с застройщиками, чтобы обеспечить необходимые темпы строительства новых домов.

"Важнейший вопрос, который волнует всех ямальцев, – это улучшение жилищных условий, новые программы, которые были запущены в этом году. Наша базовая задача амбициозна – за ближайшие годы переселить миллион квадратных метров аварийного жилья. Это больше, чем требуется от нас в рамках национального проекта. Не везде программа идет так, как мы представляли. Там, где главы подготовили рынок жилья, все получатели сертификатов могут их применить, находят подходящие квартиры", - приводятся в сообщении слова Артюхова.

По его словам, там, где работа не была организована, люди имеют на руках сертификаты и не могут ими распорядиться.

"Ответственность за организацию этой работы лежит на главах муниципальных образований. Ситуация должна поменяться", - подчеркнул губернатор.