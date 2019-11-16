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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2019-11-16T15:48Z
https://ria.ru/20191116/1561018832.html
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РИА Новости

Губернатор ЯНАО призвал муниципалитеты активнее работать с застройщиками

15:48 16.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов призвал муниципалитеты активнее работать с застройщиками для развития первичного рынка жилья, сообщает пресс-служба главы региона.
В Салехарде состоялось заседание правительства Ямала. Основными темами стали планы по расселению аварийных домов и балков, работа жилищных программ, контроль за проблемными стройками. О специальных жилищных программах рассказал заместитель губернатора Ямала Андрей Воронов. Он отметил, что суммарно поддержку от округа на приобретение новых квартир в 2019 году получат 2889 семей.
"Жилищные сертификаты выданы 588 семьям бюджетников, 99 из них уже воспользовались сертификатами – нашли новые квартиры. Активнее всего эта работа ведется в Новом Уренгое, Салехарде, Приуральском районе. При этом около 200 сертификатов пришлось продлить на следующий год из-за отсутствия жилья на первичном рынке", - говорится в сообщении.
Губернатор призвал муниципалитеты активнее работать с застройщиками, чтобы обеспечить необходимые темпы строительства новых домов.
Салехард
12 ноября, 16:14Ямало-Ненецкий автономный округ
В ЯНАО почти 70 семей с детьми расселят из балков в 2020 году
"Важнейший вопрос, который волнует всех ямальцев, – это улучшение жилищных условий, новые программы, которые были запущены в этом году. Наша базовая задача амбициозна – за ближайшие годы переселить миллион квадратных метров аварийного жилья. Это больше, чем требуется от нас в рамках национального проекта. Не везде программа идет так, как мы представляли. Там, где главы подготовили рынок жилья, все получатели сертификатов могут их применить, находят подходящие квартиры", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
По его словам, там, где работа не была организована, люди имеют на руках сертификаты и не могут ими распорядиться.
"Ответственность за организацию этой работы лежит на главах муниципальных образований. Ситуация должна поменяться", - подчеркнул губернатор.
Также на заседании обсудили результаты жилищной программы для молодых семей. В этом году с учетом дополнительного финансирования был выдан 1181 сертификат, 608 из которых реализованы, уточняют власти.
Трасса Коротчаево – Новый Уренгой перед реконструкцией
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховНовости - НедвижимостьЯмалСалехардОбщество
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