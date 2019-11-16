Худрук Александринки предложил создать за рубежом Русский институт культуры

"Может быть, нам надо подумать о переходе от интеграции к некой такой мягкой культурной экспансии - не пугайтесь, пожалуйста, этого слова. Что я имею в виду? Что существуют потрясающие крупные институты - Институт культуры Гёте, испанский, французский, шведский институты, но Русского института нет. И Русского института театра, в частности, и культуры - в более широком смысле", - сказал Фокин, чьи слова приводит пресс-служба Минкультуры РФ.