Худрук Александринки предложил создать за рубежом Русский институт культуры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Худрук Александринского театра Валерий Фокин предложил создать за рубежом Русский институт культуры, который мог бы стать инструментом "мягкой культурной экспансии", об этом он сказал в рамках делового завтрака на культурном форуме в Петербурге.
"Может быть, нам надо подумать о переходе от интеграции к некой такой мягкой культурной экспансии - не пугайтесь, пожалуйста, этого слова. Что я имею в виду? Что существуют потрясающие крупные институты - Институт культуры Гёте, испанский, французский, шведский институты, но Русского института нет. И Русского института театра, в частности, и культуры - в более широком смысле", - сказал Фокин, чьи слова приводит пресс-служба Минкультуры РФ.
Он отметил, что такую функцию отчасти выполняет Россотрудничество и зарубежные центры культуры, но они работают в основном с теми, кто знает русский язык. Худрук Александринки подчеркнул, что потребность в такой центре есть.
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Организаторами Санкт-Петербургского международного культурного форума выступают правительство РФ, министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга.
Восьмой международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. В Главном штабе Эрмитажа будет работать VR-пространство РИА Новости "Музей исчезнувших картин".