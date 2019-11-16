В ДРК при нападении неизвестных погибли 14 мирных жителей

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Четырнадцать мирных жителей погибли в ночь на субботу в результате нападения в Демократической Республике Конго, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
Как сообщается, это нападение - ответ на военные операции против предположительного оплота повстанцев из Уганды на востоке страны.
Нападавшие "совершили вторжение в центр Мбо, где они убили восемь человек", затем в одном километре оттуда еще убили шестерых - из народности пигмеев, говорится в сообщении. Агентству об этом рассказал глава администрации территории Бени Донат Кибуана.