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РИА Новости

В ДРК при нападении неизвестных погибли 14 мирных жителей

12:28 16.11.2019
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© AP Photo / John BompengoСемья на улице Киншасы
Семья на улице Киншасы
© AP Photo / John Bompengo
Семья на улице Киншасы. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Четырнадцать мирных жителей погибли в ночь на субботу в результате нападения в Демократической Республике Конго, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
Как сообщается, это нападение - ответ на военные операции против предположительного оплота повстанцев из Уганды на востоке страны.
Нападавшие "совершили вторжение в центр Мбо, где они убили восемь человек", затем в одном километре оттуда еще убили шестерых - из народности пигмеев, говорится в сообщении. Агентству об этом рассказал глава администрации территории Бени Донат Кибуана.
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Демократическая Республика КонгоВ мире
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