В ДРК при нападении неизвестных погибли 14 мирных жителей

Как сообщается, это нападение - ответ на военные операции против предположительного оплота повстанцев из Уганды на востоке страны.

Нападавшие "совершили вторжение в центр Мбо, где они убили восемь человек", затем в одном километре оттуда еще убили шестерых - из народности пигмеев, говорится в сообщении. Агентству об этом рассказал глава администрации территории Бени Донат Кибуана.