Российский посол в США отметил важность формирования общих ценностей

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в послании для газеты New York Times отметил важность формирования между Россией и США общих ценностей, которые необходимы для обеспечения безопасного и процветающего будущего для всего мира.

"Наши страны могут составить свободное от стереотипов представление друг о друге лишь путем частых и подлинных культурных обменов и, самое главное, путем формирования общих ценностей, которые необходимы для обеспечения безопасного и процветающего будущего для всего мира. Россия и США, как крупнейшие ядерные державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут за это особую ответственность", - отметил Антонов, подчеркнув, что "взаимная изоляция" в сфере политики и экономики не должна влиять на культурные отношения двух стран.

По словам посла РФ, в последние годы уровень русофобии в американских СМИ был "беспрецедентным". "Хотя антироссийская риторика время от времени используется во внутриполитической борьбе в США, эта пропагандистская кампания достигла абсурдного уровня, распространившись на сферы, которые имеют мало общего с политикой", - отметил он.