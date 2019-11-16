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РИА Новости

Российский посол в США отметил важность формирования общих ценностей

10:07 16.11.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в послании для газеты New York Times отметил важность формирования между Россией и США общих ценностей, которые необходимы для обеспечения безопасного и процветающего будущего для всего мира.
"Наши страны могут составить свободное от стереотипов представление друг о друге лишь путем частых и подлинных культурных обменов и, самое главное, путем формирования общих ценностей, которые необходимы для обеспечения безопасного и процветающего будущего для всего мира. Россия и США, как крупнейшие ядерные державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут за это особую ответственность", - отметил Антонов, подчеркнув, что "взаимная изоляция" в сфере политики и экономики не должна влиять на культурные отношения двух стран.
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По словам посла РФ, в последние годы уровень русофобии в американских СМИ был "беспрецедентным". "Хотя антироссийская риторика время от времени используется во внутриполитической борьбе в США, эта пропагандистская кампания достигла абсурдного уровня, распространившись на сферы, которые имеют мало общего с политикой", - отметил он.
"Важно перестать искать политическую выгоду и принять во внимание долгосрочные интересы двух стран. Все выиграют от более глубокого культурного взаимопонимания между нашими странами сейчас и в далеком будущем", - подчеркнул посол.
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Анатолий АнтоновООНРоссияСШАВ мире
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