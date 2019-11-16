В ДНР заявили об 11 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

Автомобиль СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР . Архивное фото

Автомобиль СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР

ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики

В пятницу в ДНР сообщили о девяти нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 11 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов - 92 единицы", - добавил представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.