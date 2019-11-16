В спорткомплексе в Нальчике произошел пожар

НАЛЬЧИК, 16 ноя - РИА Новости. Пожар на площади 250 квадратных метров произошел в ночь на субботу в спорткомплексе в Пожар на площади 250 квадратных метров произошел в ночь на субботу в спорткомплексе в Нальчике , в результате происшествия никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

"В 03.18 мск в субботу поступило сообщение, что в Нальчике по улице Калмыкова в спортивном комплексе "Кристалл" произошел пожар. Площадь пожара составила 250 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был полностью потушен в 6.56 мск, при этом никто не пострадал.