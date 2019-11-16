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РИА Новости

В спорткомплексе в Нальчике произошел пожар

08:28 16.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Каюдин / Перейти в фотобанкПожарные в Нальчике
Пожарные в Нальчике
© РИА Новости / Евгений Каюдин
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Пожарные в Нальчике. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 16 ноя - РИА Новости. Пожар на площади 250 квадратных метров произошел в ночь на субботу в спорткомплексе в Нальчике, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В 03.18 мск в субботу поступило сообщение, что в Нальчике по улице Калмыкова в спортивном комплексе "Кристалл" произошел пожар. Площадь пожара составила 250 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что пожар был полностью потушен в 6.56 мск, при этом никто не пострадал.
"К тушению пожара привлекались 32 человек и девять единиц техники", - уточняет МЧС.
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МЧС РФНальчикКабардино-БалкарияПроисшествия
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