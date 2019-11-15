Пресс-конференция гендиректора Госфильмофонда России Николая Малакова

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20 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция генерального директора Госфильмофонда России Николая МАЛАКОВА о планах работы основного архива кинофильмов, который входит в число особо ценных объектов культурного наследия нашей страны.