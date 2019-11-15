Опыт в регионы: омбудсмены обменялись идеями развития детского паллиатива

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Эксперты и уполномоченные по правам ребенка из различных регионов России обсудили роль детского омбудсмена и других общественных институтов в развитии паллиативной помощи детям в России, встреча прошла 15 ноября в рамках круглого стола на площадке Детского хосписа в Санкт-Петербурге.
Уполномоченные по правам ребенка смогли перенять успешный петербургский опыт оказания помощи неизлечимо больным детям для использования в своих регионах. Участники получили ответы на все актуальные вопросы по юридической, медицинской тематике и общей философии детского паллиатива.
По мнению участников круглого стола, создание системы паллиативной помощи призвано решить две ключевых задачи: повышение качества жизни пациента и обеспечение доступности помощи. Именно с этими моментами связана практическая реализация прав детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями в России.
Также участники круглого стола обсудили другие аспекты деятельности уполномоченных по правам ребенка, в том числе и освещение их деятельности в СМИ.
Как отметила на круглом столе директор дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня", руководитель проекта "Социальный навигатор" Елена Давыдова, по статистике, в новостях уполномоченный по делам ребенка чаще всего упоминается, когда дети каким-то образом пострадали и омбудсмен становится для журналистов одним из основных источников информации.
Важную роль, которую могут играть СМИ в вопросах освещения паллиативной тематики, затронула также исполнительный директор АНО "Детский хоспис" Анна Кудря, подчеркнув, что одна из глобальных проблем пациентов – это не отсутствие лекарств, не технические средства или уход за больным, а "то, что от больных шарахаются на улице, потому что они на коляске и с трубками", что указывает на плохую информированность людей, которая может быть повышена с помощью медиа.
Участники мероприятия также подчеркнули, что десятилетие института уполномоченного по правам ребенка – это дополнительный повод обсудить ситуации в сфере паллиативной помощи, подвести итоги совместной работы на благо детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями и наметить дальнейшие планы по совершенствованию системы паллиативной помощи как в Петербурге, так и во всей стране.