Опыт в регионы: омбудсмены обменялись идеями развития детского паллиатива

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Эксперты и уполномоченные по правам ребенка из различных регионов России обсудили роль детского омбудсмена и других общественных институтов в развитии паллиативной помощи детям в России, встреча прошла 15 ноября в рамках круглого стола на площадке Детского хосписа в Санкт-Петербурге.

Уполномоченные по правам ребенка смогли перенять успешный петербургский опыт оказания помощи неизлечимо больным детям для использования в своих регионах. Участники получили ответы на все актуальные вопросы по юридической, медицинской тематике и общей философии детского паллиатива.

Наш хоспис был первым в детском паллиативе, и мы рады, что наш опыт тиражируется и, главное, дополняется в разных регионах России. Наша с вами задача – объединив усилия государства и общества, сделать нормой высокое качество жизни семей с паллиативными детьми", – сказал основатель первого в России детского хосписа, председатель комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности, протоиерей Александр Ткаченко.

© РИА Новости / Юлия Насртдинова Круглый стол "Роль Уполномоченного по правам ребенка и других институтов в развитии паллиативной помощи детям в России" в Санкт-Петербурге © РИА Новости / Юлия Насртдинова Круглый стол "Роль Уполномоченного по правам ребенка и других институтов в развитии паллиативной помощи детям в России" в Санкт-Петербурге

По мнению участников круглого стола, создание системы паллиативной помощи призвано решить две ключевых задачи: повышение качества жизни пациента и обеспечение доступности помощи. Именно с этими моментами связана практическая реализация прав детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями в России.

Глазами СМИ

Также участники круглого стола обсудили другие аспекты деятельности уполномоченных по правам ребенка, в том числе и освещение их деятельности в СМИ.

Как отметила на круглом столе директор дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня", руководитель проекта "Социальный навигатор" Елена Давыдова, по статистике, в новостях уполномоченный по делам ребенка чаще всего упоминается, когда дети каким-то образом пострадали и омбудсмен становится для журналистов одним из основных источников информации.

"А вот о системной работе по предотвращению трагедий с участием детей, об эффективных инициативах и интересных решениях, вот таких новостей почти нет, и нам нужно основательно подойти к решению этого вопроса", – отметила Елена Давыдова.

© РИА Новости / Юлия Насртдинова Круглый стол "Роль Уполномоченного по правам ребенка и других институтов в развитии паллиативной помощи детям в России" в Санкт-Петербурге © РИА Новости / Юлия Насртдинова Круглый стол "Роль Уполномоченного по правам ребенка и других институтов в развитии паллиативной помощи детям в России" в Санкт-Петербурге

Важную роль, которую могут играть СМИ в вопросах освещения паллиативной тематики, затронула также исполнительный директор АНО "Детский хоспис" Анна Кудря, подчеркнув, что одна из глобальных проблем пациентов – это не отсутствие лекарств, не технические средства или уход за больным, а "то, что от больных шарахаются на улице, потому что они на коляске и с трубками", что указывает на плохую информированность людей, которая может быть повышена с помощью медиа.

Важнейшая задача сейчас – информирование общественного мнения через СМИ. МИА "Россия сегодня" это прекрасно понимает и работает с темами подобного рода уже не первый год", – отметила Анна Кудря.