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Ивановская область
Ивановская область
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РИА Новости

Ивановская область по итогам 9 месяцев заняла 88% рынка текстиля в России

14:37 15.11.2019
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© Flickr / Konstantin MalanchevИваново, Россия
Иваново, Россия
© Flickr / Konstantin Malanchev
ИВАНОВО, 15 ноя - РИА Новости. Ивановская область по выпуску текстильной продукции, по данным 9 месяцев работы нынешнего года, занимает порядка 88% общероссийских объемов производства хлопчатобумажных тканей, сообщил журналисту РИА Новости губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

"Ивановская область является хребтом текстильной промышленности. По данным 9 месяцев работы текущего года, в нашей области было выпущено около 88% общероссийских объёмов по выпуску хлопчатобумажных тканей", - отметил он.

Глава региона подчеркнул значимость области в развитии отрасли легкой промышленности России и отметил, что "проведение VI Всероссийского форума легкой промышленности, который проходит в регионе с 14 -15 ноября является важным аспектом для развития области, привлечения инвестиций в регион, а также внимания не только российских, но и зарубежных коллег отрасли".
Говоря о выборе Ивановской области, как площадке для проведения форума легкой промышленности, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что "при выборе Иваново, как площадки для проведения форума вначале было много сомнений из-за сложной логистики, но прошлогодний опыт показал, что все наши опасения не подтвердились, к форуму был серьёзный интерес как российских, так и зарубежных представителей индустрии легкой промышленности".
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По данным пресс-службы облправительства, за 2018 год доля Ивановской области в общероссийских объемах производства хлопчатобумажных тканей составила 87%.
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