Ивановская область по итогам 9 месяцев заняла 88% рынка текстиля в России

"Ивановская область является хребтом текстильной промышленности. По данным 9 месяцев работы текущего года, в нашей области было выпущено около 88% общероссийских объёмов по выпуску хлопчатобумажных тканей", - отметил он.

Глава региона подчеркнул значимость области в развитии отрасли легкой промышленности России и отметил, что "проведение VI Всероссийского форума легкой промышленности, который проходит в регионе с 14 -15 ноября является важным аспектом для развития области, привлечения инвестиций в регион, а также внимания не только российских, но и зарубежных коллег отрасли".

Говоря о выборе Ивановской области, как площадке для проведения форума легкой промышленности, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что "при выборе Иваново, как площадки для проведения форума вначале было много сомнений из-за сложной логистики, но прошлогодний опыт показал, что все наши опасения не подтвердились, к форуму был серьёзный интерес как российских, так и зарубежных представителей индустрии легкой промышленности".