На шуйской фабрике запустили новую красильную линию

ШУЯ (Ивановская область), 15 ноя - РИА Новости. Запуск новых линий на предприятии "Шуйские ситцы" дает возможность увеличить круг заказчиков, а для области это означает рост выручки, рост налогов, экономики, сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

"Предприятие "Шуйские ситцы" - одно из крупнейших в регионе, поэтому нам очень важно, что здесь происходит. Вместе с министерством промышленности и торговли России оказана поддержка, в результате приобретено несколько линий на общую сумму более миллиарда рублей. Что важно, эти линии дают возможность выйти на другие ниши рынков и увеличить круг заказчиков. Для нас это означает рост выручки, рост налогов, экономики", - отметил глава региона, побывавший не предприятии, где запустили новую красильную линию.

По мнению замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, запуск новой линии, который был реализован с помощью мер поддержки Минпромторга (лизинговые субсидии и другие, разработанные ведомством программы поддержки бизнеса) помогают предприятиям выйти на новый уровень работы.

Он отметил, что современным предприятиям важно не стоять на месте и для полноценной работы необходимо техническое перевооружение.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что летом этого года на ХБК "Шуйские ситцы" была реализована первая очередь инвестиционного проекта, направленного на расширение и модернизацию производства, увеличение ассортимента выпускаемых тканей и замещение импорта. В Фурманове на прядильно-ткацкой фабрике №3, которая является структурным подразделением компании, открыто новое ткацкое производство, организовано 106 рабочих мест.

Проект реализован при поддержке Минпромторга России, Фонда развития промышленности и ряда федеральных льготных программ. Общий размер инвестиций в проект составит 2,2 миллиарда рублей, в том числе лизинговая субсидия Минпромторга России и займ в Фонде развития промышленности (250 миллионов рублей) - около 600 миллионов рублей.