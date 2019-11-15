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Ивановская область
Ивановская область
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РИА Новости

На шуйской фабрике запустили новую красильную линию

13:50 15.11.2019
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкРаботница в ткацком цехе
Работница в ткацком цехе
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
ШУЯ (Ивановская область), 15 ноя - РИА Новости. Запуск новых линий на предприятии "Шуйские ситцы" дает возможность увеличить круг заказчиков, а для области это означает рост выручки, рост налогов, экономики, сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

"Предприятие "Шуйские ситцы" - одно из крупнейших в регионе, поэтому нам очень важно, что здесь происходит. Вместе с министерством промышленности и торговли России оказана поддержка, в результате приобретено несколько линий на общую сумму более миллиарда рублей. Что важно, эти линии дают возможность выйти на другие ниши рынков и увеличить круг заказчиков. Для нас это означает рост выручки, рост налогов, экономики", - отметил глава региона, побывавший не предприятии, где запустили новую красильную линию.

По мнению замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, запуск новой линии, который был реализован с помощью мер поддержки Минпромторга (лизинговые субсидии и другие, разработанные ведомством программы поддержки бизнеса) помогают предприятиям выйти на новый уровень работы.
Он отметил, что современным предприятиям важно не стоять на месте и для полноценной работы необходимо техническое перевооружение.
В пресс-службе областного правительства напомнили, что летом этого года на ХБК "Шуйские ситцы" была реализована первая очередь инвестиционного проекта, направленного на расширение и модернизацию производства, увеличение ассортимента выпускаемых тканей и замещение импорта. В Фурманове на прядильно-ткацкой фабрике №3, которая является структурным подразделением компании, открыто новое ткацкое производство, организовано 106 рабочих мест.
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Проект реализован при поддержке Минпромторга России, Фонда развития промышленности и ряда федеральных льготных программ. Общий размер инвестиций в проект составит 2,2 миллиарда рублей, в том числе лизинговая субсидия Минпромторга России и займ в Фонде развития промышленности (250 миллионов рублей) - около 600 миллионов рублей.
В рамках первого этапа проекта стоимостью 900 миллионов рублей на фабрике в Фурманове установлены 97 ткацких станков, две шлихтовальные и две сновальные машины, вспомогательное оборудование.
В рамках второй очереди запускается новый отделочный цех на производственной площадке в городе Шуя с суммой инвестиций 1,3 миллиарда рублей.
Всего по итогам двух этапов инвестиционного проекта предприятие дополнительно будет выпускать 8,8 миллионов погонных метров готовых тканей в год, создаст 230 рабочих мест, а доля иностранных производителей на рынке сатина в России, по данным компании, снизится практически вдвое, до 45%.
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