Дамаск не согласится на разделение Сирии на части, заявил Асад

ДАМАСК, 15 ноя – РИА Новости. Сирийские власти и народ ни в коем случае не согласятся на разделение страны на части, заявил президент Сирийские власти и народ ни в коем случае не согласятся на разделение страны на части, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".

"Ни власть, ни народ не согласятся ни на какие сепаратистские предложения ни сегодня, ни завтра", - заявил Асад.

По его словам, призывающие к сепаратизму курдские группировки, которые получают поддержку США, говорят о том, что ситуация после войны изменилась.

"Конечно, ситуация изменилась, это естественно. Любая война многое меняет в обществе. Но война - не повод для раздела страны и не дает права на сепаратизм, уничтожение конституции и ослабление государства. Война должна сделать нашу родину сильнее, а не слабее. Мы категорически не согласимся на разделение ни при каких условиях", - заявил сирийский президент.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.