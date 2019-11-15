Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-15T11:12Z
https://ria.ru/20191115/1560966538.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156092/64/1560926431_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_ce027a2f77c3c347e5bf06fabf8ada67.jpg
РИА Новости

Дамаск не согласится на разделение Сирии на части, заявил Асад

10:29 15.11.2019 (обновлено: 11:12 15.11.2019)
532
© Фото : пресс-служба президента СирииПрезидент Сирии Башар Асад во время интервью
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
© Фото : пресс-служба президента Сирии
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
ДАМАСК, 15 ноя – РИА Новости. Сирийские власти и народ ни в коем случае не согласятся на разделение страны на части, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
"Ни власть, ни народ не согласятся ни на какие сепаратистские предложения ни сегодня, ни завтра", - заявил Асад.
По его словам, призывающие к сепаратизму курдские группировки, которые получают поддержку США, говорят о том, что ситуация после войны изменилась.
"Конечно, ситуация изменилась, это естественно. Любая война многое меняет в обществе. Но война - не повод для раздела страны и не дает права на сепаратизм, уничтожение конституции и ослабление государства. Война должна сделать нашу родину сильнее, а не слабее. Мы категорически не согласимся на разделение ни при каких условиях", - заявил сирийский президент.
Президент Сирии Башар Асад
Вчера, 10:42Война в Сирии
Асад прокомментировал возможность столкновения России и США в Сирии
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru и смотрите в эфире телеканала "Россия 24".
1400001
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииБашар АсадСирияВ мире
Рекомендуем
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Асад: отвод курдских сил на севере Сирии пока не выполнен в полном объеме
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Присутствие США в Сирии может вызвать военное сопротивление, заявил Асад
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Асад рассказал, что Дамаск ведет диалог с курдами, которых поддерживают США
Президент Сирии Башар Асад
Асад прокомментировал возможность столкновения России и США в Сирии
Президент Сирии Башар Асад
Асад заявил, что на севере Сирии нет курдского большинства
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Асад рассказал о возможных последствиях турецкой операции в Сирии
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Дамаск предложил курдам вместе бороться против действий Турции в Сирии
Высадка десанта на брошенном американцами аэродроме в Сирии
Опубликовано видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Военное присутствие России в Сирии сохраняет баланс в мире, заявил Асад
Американские военные автомобили проезжают мимо нефтяной скважины в сирийской провинции Эль-Хасаке
Асад заявил о намерении требовать от США компенсацию за хищения нефти
Президент Сирии Башар Асад
Асад обвинил США в попытках помешать переговорам Дамаска с курдами
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Асад заявил, что в Сирию поступают ограниченные иностранные инвестиции
Медицинские работники на митинге в Риге, 7 ноября 2019
Эта страна самая несчастная в Евросоюзе. Виноваты снова русские
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Война в Сирии закончится после победы над терроризмом, заявил Асад
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Гендиректора ЧОПа в Благовещенске арестовали на два месяца
06:00В США произошла стрельба во время школьного футбольного матча
05:59Тейлор Свифт представила песню Beautiful Ghosts для фильма "Кошки"
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
Лента новостейМолния