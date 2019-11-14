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РИА Новости

Зеленский и Туск обсудили реализацию "Северного потока – 2"

18:54 14.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск обсудили по телефону энергетическую безопасность в Европе и ситуацию с реализацией проекта "Северный поток – 2", сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Отдельной темой разговора была энергетическая безопасность в Европе и ситуация с реализацией проекта "Северный поток - 2". Собеседники согласились относительно важности безусловного соблюдения всеми государствами - членами Европейского союза энергетического законодательства ЕС", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Туск приветствовал существенную активизацию реформ на Украине, в частности, в контексте выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Зеленский поблагодарил Туска личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и ЕС за время его пребывания в должности президента Европейского совета и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания, последней из всех, выдала разрешение на строительство участка газопровода на своём шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море, о чем сообщило ранее Энергетическое агентство страны (DEA).
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
13 ноября, 21:53Сказано в эфире
"Выглядит странно". Политолог о публикации в Эстонии про "Северный поток-2"В МИД РФ назвали неприемлемой публикацию эстонского издания Postimees по поводу "Северного потока-2". Политолог Михаил Смолин в эфире радио Sputnik предположил, что скрывается за этой публикацией.
Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
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Ситуация на УкраинеСеверный поток — 2ЕвросоюзДональд ТускВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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