В Удмуртии предложили возобновить поддержку высокотехнологичных производств

УФА, 14 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на международном экспортном форуме "Сделано в России" предложил возобновить государственную поддержку производителям высокотехнологичной продукции при реализации инвестпроектов и разработки новых компонентов.
По словам Бречалова, в части развития экспортоориентированных направлений бизнеса необходимо "быстро реагировать на изменения".
"Мы стоим перед угрозой того, что с 2020 года "АвтоВАЗ" полностью уйдет с рынка ЕС, а это порядка 5 тысяч автомобилей в год или 50 миллионов евро в год, в связи с введением новых требований по выбросам CO-2", - сказал глава Удмуртии.
Он отметил, что только при софинансировании государства предприятие может вложить деньги в разработку новых двигателей. "Поэтому у нас есть предложение: возобновить меры государственной поддержки производителей высокотехнологичной продукции в виде субсидий на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов и на разработку новых компонентов", - сказал Бречалов.