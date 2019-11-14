Жириновский предложил, как предотвратить насилие в школах

"Мы много раз предлагали, как улучшить климат в российских школах. Нужно привлекать на работу больше мужчин. А пока что мы отдали воспитание новых поколений на откуп женщинам. Это не умаляет заслуг женщин-педагогов. Многие учительницы искренне преданы делу, наставили и выпустили во взрослую жизнь сотни ребят. Но женщины при всем желании не могут заменить мужскую часть воспитания. Для мальчика только другой мужчина может стать авторитетом, заставить испытывать пиетет. Мужчина может лучше почувствовать перемену в поведении мальчиков в переходном возрасте", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.