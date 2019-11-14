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РИА Новости

Жириновский предложил, как предотвратить насилие в школах

17:17 14.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Для улучшения климата в российских школах и предотвращения случаев насилия, подобных ситуации в Благовещенске, надо привлекать на работу больше мужчин, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Мы много раз предлагали, как улучшить климат в российских школах. Нужно привлекать на работу больше мужчин. А пока что мы отдали воспитание новых поколений на откуп женщинам. Это не умаляет заслуг женщин-педагогов. Многие учительницы искренне преданы делу, наставили и выпустили во взрослую жизнь сотни ребят. Но женщины при всем желании не могут заменить мужскую часть воспитания. Для мальчика только другой мужчина может стать авторитетом, заставить испытывать пиетет. Мужчина может лучше почувствовать перемену в поведении мальчиков в переходном возрасте", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что мужчин-педагогов можно привлекать из числа отставных офицеров, многие из которых находятся в самом "расцвете жизни".
"И сами они рады были бы вторую часть жизни посвятить передаче опыта новым поколениям. Но пока что мы не видим, чтобы кто-то приглашал мужчин работать в школах", - заключил лидер ЛДПР.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
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Стрельба в благовещенском колледжеЛДПРВладимир ЖириновскийРоссияБлаговещенскОбщество
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