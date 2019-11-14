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РИА Новости

В Московской областной думе обсудили проект бюджета

16:21 14.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Московской областной думе обсудили проект бюджета. На публичных слушаниях выяснили, куда будут направлены средства, сообщил телеканал "360".
По словам министра финансов Подмосковья Елены Мухтияровой, бюджет будет социально направленный. Это означает, что часть средств пойдет на улучшение демографии, повышение качества жизни и образования. "Впервые 96% субвенций из бюджета будут распределены между муниципалитетами", – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Также в регионе построят образовательный комплекс по модели сочинского "Сириуса", новые фельдшерско-акушерские пункты, центры для слепоглухих. Министр социального развития Ирина Фаевская рассказала, что может быть расширена программа "Активное долголетие" для пенсионеров.
"Мы начинаем строить знаковые объекты в Московской области, которых в России даже и нет", – заявил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.
Принять участие в обсуждении бюджета могут и жители региона. Для этого проводят общественные слушания, на основании которых разрабатывают рекомендации для профильных комитетов и министерств.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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