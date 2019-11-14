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РИА Новости

Спецпредставитель США предложил провести переговоры с КНДР в декабре

16:11 14.11.2019
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© REUTERS / Heo RanТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
© REUTERS / Heo Ran
СЕУЛ, 14 ноя – РИА Новости. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган предложил провести переговоры США-КНДР в декабре, заявил посол по особым поручениям МИД Северной Кореи Ким Мён Гиль.
Сообщается, что Биган передал намерение США через третью страну, что, по мнению Ким Мён Гиля, лишь "усиливает скептицизм КНДР в отношении США", не желающих обратиться напрямую к партнеру по переговорам.
Посол отметил, что КНДР все же готова провести встречу. "Если будет возможно посредством переговоров выработать решение проблемы, мы готовы встретиться с США в любом месте и в любое время", - заявил Ким Мён Гиль. Но он также еще раз подчеркнул, что США по-прежнему не предоставили гарантий безопасности, и если они считают, что посредством переговоров смогут "управлять" КНДР, не меняя свою "надменную" политику, то такую встречу КНДР проводить не намерена.
Ранее Южнокорейское Национальное агентство разведки (NIS) заявляло, что по его данным, рабочие переговоры и саммит США-КНДР на высшем уровне могут состояться в декабре.
Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей". После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
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