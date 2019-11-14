Спецпредставитель США предложил провести переговоры с КНДР в декабре

СЕУЛ, 14 ноя – РИА Новости. Спецпредставитель США по Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган предложил провести переговоры США-КНДР в декабре, заявил посол по особым поручениям МИД Северной Кореи Ким Мён Гиль.

Сообщается, что Биган передал намерение США через третью страну, что, по мнению Ким Мён Гиля, лишь "усиливает скептицизм КНДР в отношении США", не желающих обратиться напрямую к партнеру по переговорам.

Посол отметил, что КНДР все же готова провести встречу. "Если будет возможно посредством переговоров выработать решение проблемы, мы готовы встретиться с США в любом месте и в любое время", - заявил Ким Мён Гиль. Но он также еще раз подчеркнул, что США по-прежнему не предоставили гарантий безопасности, и если они считают, что посредством переговоров смогут "управлять" КНДР, не меняя свою "надменную" политику, то такую встречу КНДР проводить не намерена.

Ранее Южнокорейское Национальное агентство разведки (NIS) заявляло, что по его данным, рабочие переговоры и саммит США-КНДР на высшем уровне могут состояться в декабре.