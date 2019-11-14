Историк оценил рассекречивание данных о жертвах нацистов под Псковом

Обелиск в пригороде Пскова на месте, где находился фашистский концлагерь для советских военнопленных

ПСКОВ, 14 ноя – РИА Новости. Рассекречивание уголовного дела о преступлениях карателей в годы Рассекречивание уголовного дела о преступлениях карателей в годы Великой Отечественной войны в лагерях в Псковской области является событием не только для России, но и для мирового сообщества, заявил РИА Новости в ходе II Международной научно-практической конференции директор Государственного архива Псковской области, кандидат исторических наук Валерий Кузьмин.

"У каждого преступления должен быть обозначен конкретный преступник, который его совершал. То огромное количество жертв, данными о которых мы располагаем, до сих пор не установлено, кто казнил этих людей. Общество должно знать имена преступников. Можно сказать, что рассекречивание подобных документов – это событие не только для России, но и для мирового сообщества", - сказал Кузьмин.

Он добавил, что, "когда говорят, что нужно увековечить имя каждого погибшего солдата, это относится и к погибшим мирным жителям".

"Теперь мы знаем весь процессуальный ход, кто и какие действия совершал на конкретной территории, в конкретные даты. Мы видим общую картину, где располагались лагеря, куда вывозили на казнь, и как она происходила", - сказал Кузьмин.

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом. В четверг эта тема прозвучала на II Международной научно-практической конференции в ходе пленарной сессии "Без срока давности…" в Пскове.

По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось отдать Эстонии, и эстонских карателей активно задействовали на оккупированной Псковщине.

В уголовном деле под номером С-17412 в выдержках из шести томов приводятся показания трех карателей, действовавших в лагере. Еще один свидетель из числа бывших охранников приводит подробные детали расправ — массовых расстрелов, показательных казней, пыток.