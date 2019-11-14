Пресс-конференция о VI Всероссийском фестивале детской книги

Участники:
- директор Всероссийского фестиваля детской книги Юрий НЕЧИПОРЕНКО;
- руководитель отдела культурных программ Российской государственной детской библиотеки Денис БЕЗНОСОВ;
- победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2005" Юлия МАРЧУК;
- шеф-редактор сайта "Библиогид" (РГДБ) Наталья КОЗЛОВСКАЯ;
- писатель Елена АЛБУЛ.
Фестиваль пройдет в Москве в Российской государственной детской библиотеке с 29 ноября по 1 декабря. В программе – более 100 мастер-классов, лекций, встреч с писателями, презентаций книг, спектаклей, показов мультфильмов и диафильмов, которые будут идти нон-стоп в течение трех дней. По традиции на фестивале будет объявлен список лучших российских детских книг 2019 года. Родителей ждут лекции известных педагогов и психологов, преподавателей математики и популяризаторов науки, которые расскажут, как подобрать ключ к мотивации ребенка и подружиться с ним при помощи книги.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- директор Всероссийского фестиваля детской книги Юрий НЕЧИПОРЕНКО;
- руководитель отдела культурных программ Российской государственной детской библиотеки Денис БЕЗНОСОВ;
- победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2005" Юлия МАРЧУК;
- шеф-редактор сайта "Библиогид" (РГДБ) Наталья КОЗЛОВСКАЯ;
- писатель Елена АЛБУЛ.
Фестиваль пройдет в Москве в Российской государственной детской библиотеке с 29 ноября по 1 декабря. В программе – более 100 мастер-классов, лекций, встреч с писателями, презентаций книг, спектаклей, показов мультфильмов и диафильмов, которые будут идти нон-стоп в течение трех дней. По традиции на фестивале будет объявлен список лучших российских детских книг 2019 года. Родителей ждут лекции известных педагогов и психологов, преподавателей математики и популяризаторов науки, которые расскажут, как подобрать ключ к мотивации ребенка и подружиться с ним при помощи книги.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/