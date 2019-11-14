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РИА Новости

В Читу доставили двоих пострадавших в ДТП, где погибли четыре человека

12:23 14.11.2019 (обновлено: 14:25 14.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВертолет санитарной авиации в Чите, доставивший пострадавших в результате ДТП на трассе Агинск-Дульдурга
Вертолет санитарной авиации в Чите, доставивший пострадавших в результате ДТП на трассе Агинск-Дульдурга
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЧИТА, 14 ноя – РИА Новости. Двое пострадавших в результате ДТП в среду с автомобилями Lexus и Honda Prelude в километре от поселка Агинское доставлены вертолетом санавиации в Читу, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Первое ДТП произошло 13 ноября на трассе Агинск-Дульдурга. В результате лобового столкновения автомашин погибли водитель и три пассажира, еще три пассажира пострадали. Вторая авария произошла в четверг на федеральной автодороге "Чита-Забайкальск", в 60 километрах от поселка Агинское, на мосту через ручей "Жипхоши". По предварительным данным, водитель микроавтобуса Hyunday, двигающийся из Оловянной в Читу, допустил наезд на стоящую на мосту грузовую автомашину Shacman. От удара микроавтобус вылетел на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной ЗИЛ-130. Погибли 7 человек, двое пострадали.
"С места аварии пострадавшие - мужчина и женщина 80 лет - были госпитализированы в Агинскую окружную больницу, где им оказана вся необходимая экстренная медицинская помощь. После того, как их состояние было стабилизировано, в том числе мужчине проведена полостная операция, стала возможной их транспортировка в Читу в стационар третьего уровня", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что на борту их сопровождала вся бригада медицинских специалистов центра медицины катастроф и замминистра здравоохранения края Юлия Зверочкина. В дальнейшем пострадавшие будут проходить лечение в краевой клинической больнице.
"В настоящее время в Агинской окружной больнице остаются трое - мужчина с травмами средней степени тяжести, который будет получать помощь на месте, и две женщины, пострадавшие в ДТП с минивэном Hyundai Starex и самосвалом Howo Shacman утром 14 ноября. Их состояние оценивается как тяжелое, нестабильное, транспортировке пока не подлежат", - добавили в Минздраве региона.
Сотрудник ДПС
Вчера, 09:29
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LexusЗавод имени Лихачева (ЗИЛ)АгинскоеЧитаПроисшествия
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