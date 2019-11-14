В Читу доставили двоих пострадавших в ДТП, где погибли четыре человека

ЧИТА, 14 ноя – РИА Новости. Двое пострадавших в результате ДТП в среду с автомобилями Lexus и Honda Prelude в километре от поселка Агинское доставлены вертолетом санавиации в Читу, сообщили в пресс-службе Двое пострадавших в результате ДТП в среду с автомобилями Lexus и Honda Prelude в километре от поселка Агинское доставлены вертолетом санавиации в Читу, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава

Первое ДТП произошло 13 ноября на трассе Агинск-Дульдурга. В результате лобового столкновения автомашин погибли водитель и три пассажира, еще три пассажира пострадали. Вторая авария произошла в четверг на федеральной автодороге "Чита-Забайкальск", в 60 километрах от поселка Агинское, на мосту через ручей "Жипхоши". По предварительным данным, водитель микроавтобуса Hyunday, двигающийся из Оловянной в Читу, допустил наезд на стоящую на мосту грузовую автомашину Shacman. От удара микроавтобус вылетел на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной ЗИЛ-130. Погибли 7 человек, двое пострадали.

"С места аварии пострадавшие - мужчина и женщина 80 лет - были госпитализированы в Агинскую окружную больницу, где им оказана вся необходимая экстренная медицинская помощь. После того, как их состояние было стабилизировано, в том числе мужчине проведена полостная операция, стала возможной их транспортировка в Читу в стационар третьего уровня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту их сопровождала вся бригада медицинских специалистов центра медицины катастроф и замминистра здравоохранения края Юлия Зверочкина. В дальнейшем пострадавшие будут проходить лечение в краевой клинической больнице.