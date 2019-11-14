Эксперты назвали факторы, влияющие на рост выбросов парниковых газов

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Экономический рост, производство энергии, численность популяции людей вошли в пятерку факторов, которые сильнее всего влияют на выбросы парниковых газов в атмосферу планеты, говорится в докладе G20 Brown to Green Report 2019.
Доклад составлен на основе открытых данных и является сводным исследованием. Данные представлены по 20 крупнейшим мировым державам, которые оказывают наибольшее влияние на экологию и климат планеты. Название доклада подразумевает движение от "коричневых", грязных технологий к "зеленым" и чистым.
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Согласно экспертному анализу, увеличение роста экономики государств большой двадцатки на 3,7% привело к увеличению выбросов на 150%, рост энергетических мощностей на 2,2% - к росту выбросов на 60%, рост населения планеты на 0,7% - к росту выбросов на 30%. Применение энергосберегающих технологий, которые уменьшают удельный расход энергии на 1,4%, позволит снизить выбросы на 35% от уровня 1990 года.
Совокупный рост выброса парниковых газов от стран большой двадцатки составил в 2018 году 1,8%.
В основу анализа легли данные Всемирного банка.