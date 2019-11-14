В новой Москве задержали мужчину, который обрызгал кислотой домофон

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Столичная полиция установила личность и доставила в отдел мужчину, которого подозревают в том, что он обрызгал химикатами домофон дома в новой Москве, сообщили в пресс-службе главка МВД.
Ранее полиция сообщала о проверке после заявления консьержа одного из жилых домов в новой Москве о мужчине, который якобы обрызгал двери кислотой. Как рассказал женщина, после того, как она попыталась убрать жидкость, у неё покраснел палец.
"В рамках проведения проверочных мероприятий сотрудниками межмуниципального отдела полиции МВД России "Московский" г. Москвы установлен гражданин, подозреваемый в совершении данного противоправного деяния", - рассказал представитель пресс-службы.
Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства.