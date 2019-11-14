Нетесов: воронежцы должны своевременно получать необходимую медпомощь

ВОРОНЕЖ, 14 ноя - РИА Новости. Жители Жители Воронежской области должны получать своевременно необходимую медицинскую помощь, заявил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов в ходе посещения городской поликлиники №3 облцентра.

По данным заксобрания, в 2019 году приняты новые правила прохождения медицинских профилактических осмотров. Граждане в возрасте от 18 до 39 лет будут ежегодно проходить профосмотры, а с 40 лет – диспансеризацию. Сама программа диспансеризации расширена, в нее, в частности, включен скрининг семи наиболее распространенных онкологических заболеваний.

Председатель облдумы на примере поликлиники №3 посмотрел, как проходит диспансеризация населения в Воронежской области. Нетёсов ознакомился с работой call-центра, регистратуры, отделений поликлиники, пообщался с медицинским персоналом и пациентами.

Заведующая поликлиникой №3 Юлия Попова сообщила Нетёсову, что медучреждение обслуживает 63143 воронежца и рассчитана на 524 посещения в смену. По ее словам, в 2019 году проверить здоровье к врачам пришло почти вдвое больше работающего населения, чем в предыдущий год.

"Задача всей медицины, особенно той, которая работает на амбулаторно-поликлиническом этапе, – это профилактика. Мы проанализировали и выяснили, что сейчас не работают объявления в лифтах или у подъездов, работает только индивидуальный подход к каждому жителю города. Мы обзваниваем пациентов и приглашаем каждого на обследование. Охват диспансеризацией должен быть 100% в каждой поликлинике. Результаты дают о себе знать. За этот год в ходе диспансеризации у нас было выявлено более 1,5 тысячи человек с теми или иными заболеваниями на ранней стадии, которые поддаются эффективному лечению", – сказала Попова.

Всего, по данным облдумы, на 2019 год в план диспансеризации по Воронежской области включено 663433 человек, за 9 месяцев осмотр прошли 471390 человек, из них на второй этап для дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания направлено 127886 человек (27%). Впервые взято на диспансерный учет 37800 человек.

Чтобы увеличить охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией, в Воронежской области работают мобильные медицинские бригады по оказанию первичной медико-санитарной помощи населению в сельских населенных пунктах. Всего сформировано 50 мобильных медицинских бригад, с помощью которых за 9 месяцев этого года проведена диспансеризация 7548 граждан. В пяти районах области действуют мобильные фельдшерско-акушерские пункты, несколько раз в месяц выезжающие в населенные пункты с численностью жителей менее 100 человек.

Владимир Нетёсов отметил, что необходимо активно информировать жителей региона о важности прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

"Важно, чтобы воронежцы как можно дольше оставались здоровыми и активными, сохраняли мотивацию к ведению здорового образа жизни. Напомню, что для прохождения диспансеризации граждане имеют право на освобождение от работы на один рабочий день. С этого года качественно расширена программа диспансеризации, например, в нее включен скрининг семи наиболее распространенных онкологических заболеваний. А с 2020 года в программе диспансеризации акцент будет сделан на здоровье старшего поколения – включаются дополнительные меры скрининга для людей старше 65 лет", – сказал Нетёсов.

Как информирует облдума, поликлиника №3 – один из участников проекта "Бережливая поликлиника". Здесь реорганизовано отделение медицинской профилактики по принципу разделения потоков больных и здоровых посетителей, создана регистратура здорового пациента, организована работа процедурных кабинетов по принципу "вход-выход", организован диспансерный день для проведения осмотра пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением.

Нетёсов отметил значимость внедренных в поликлинике новшеств и отметил, что такая работа должна быть продолжена.