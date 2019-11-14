Волонтеров Тюмени научили работать с базами Минобороны и Книгой памяти

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. С тюменскими добровольцами проекта "Чтобы помнили" 12 ноября провели обучающее занятие по работе с электронными базами данных Министерства обороны Российской Федерации и Книгой памяти. Школьников и студентов обучали специалисты тюменской региональной общественной организации "Областной поисковый центр", сообщает сайт "Поискового движения России".

В 2019 году поисковики выступили с инициативой установить судьбы тюменцев, погибших и пропавших без вести, а также начать работы по сохранению информации из бумажных документов, которым больше 75 лет.

"В рамках проекта "Чтобы помнили" ведется работа по созданию базы с оцифрованными документами и электронным реестром. Важным этапом является проверка данных из бумажных архивов через обобщенные электронные банки данных Министерства обороны России", – говорится в сообщении.