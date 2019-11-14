В Забайкалье следователи проверят обстоятельства ДТП с семью погибшими

ДТП в Забайкальском крае у поселка Агинское, где погибли 7 человек

ДТП в Забайкальском крае у поселка Агинское, где погибли 7 человек

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю ДТП в Забайкальском крае у поселка Агинское, где погибли 7 человек

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Следователи проводят проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса в Агинском районе, в результате которого погибли семь человек, сообщается на сайте Следователи проводят проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса в Агинском районе, в результате которого погибли семь человек, сообщается на сайте СУСК РФ по Забайкальскому краю

Согласно данным следователей, 14 ноября в результате столкновения трёх автомобилей, в том числе микроавтобуса Hyundai, погибли семь человек, двое получили травмы.

"По данному факту руководитель СУСК РФ по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил доследственную проверку", - говорится в сообщении.

Добавляется, что проверка проводится по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По предварительным данным, водитель микроавтобуса имеет документы на осуществление пассажирских перевозок и в момент ДТП перевозил пассажиров из Ясногорска в Читу.