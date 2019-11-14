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РИА Новости

В Забайкалье следователи проверят обстоятельства ДТП с семью погибшими

07:42 14.11.2019 (обновлено: 13:50 14.11.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюДТП в Забайкальском крае у поселка Агинское, где погибли 7 человек
ДТП в Забайкальском крае у поселка Агинское, где погибли 7 человек
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
ДТП в Забайкальском крае у поселка Агинское, где погибли 7 человек
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Следователи проводят проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса в Агинском районе, в результате которого погибли семь человек, сообщается на сайте СУСК РФ по Забайкальскому краю.
Согласно данным следователей, 14 ноября в результате столкновения трёх автомобилей, в том числе микроавтобуса Hyundai, погибли семь человек, двое получили травмы.
"По данному факту руководитель СУСК РФ по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил доследственную проверку", - говорится в сообщении.
Добавляется, что проверка проводится по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
ДТП в Забайкальском крае у поселка Агинское, где погибли 7 человек
Вчера, 05:26
В Забайкалье в результате аварии с микроавтобусом погибли семь человек
По предварительным данным, водитель микроавтобуса имеет документы на осуществление пассажирских перевозок и в момент ДТП перевозил пассажиров из Ясногорска в Читу.
Добавляется, что микроавтобус столкнулся с грузовиком Shacman, стоящим на обочине. После этого микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем ЗИЛ, едущим навстречу.
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Завод имени Лихачева (ЗИЛ)МоскваЗабайкальский крайРоссияПроисшествия
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