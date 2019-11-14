В Приамурье окажут помощь родным жертв стрельбы в благовещенском колледже

Полиция сообщала ранее, что, предварительно, причиной стрельбы в колледже Благовещенска, где погибли двое и трое пострадали, стал конфликт между сверстниками.

"Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь. И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении", - написал губернатор.