Устроивший стрельбу в благовещенском колледже был один, заявил губернатор

"В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства сегодня случилась трагедия. Стрельба, в результате которой погибли два человека и трое ранены. На месте сейчас работают правоохранительные и следственные органы. Подробности, мотивы и причины – над этим сейчас работают оперативники. На данный момент известно, что нападавший был один, и он погиб", - написал губернатор.