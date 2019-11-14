Устроивший стрельбу в благовещенском колледже покончил с собой

Ранее факт стрельбы в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске подтвердили в пресс-службе минобрнауки региона. Пресс-служба регионального УМВД сообщила, что в результате стрельбы погибли два человека, в том числе нападавший, еще трое получили ранения. По данным полиции, предварительно причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.