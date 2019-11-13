Поклонская попросила Генпрокуратуру экстренно проверить "Артек"

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Депутат Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой экстренно проверить международный детский центр "Артек", где за месяц скончались двое детей.

По данным следствия, 12 ноября отдыхавшая в "Артеке" 15-летняя девочка из Махачкалы легла спать, а утром была обнаружена без признаков жизни. Возбуждено уголовное дело, которое будет расследовать центральный аппарат СК РФ. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что криминальный след в ЧП отсутствует. В октябре этого года 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, отдыхавший в "Артеке", скончался в Ялтинской городской больнице от пневмонии.

"Артек" всегда был визитной карточкой нашего Крыма. Появилась новость, что уже второй ребенок умер в детском лагере. Эти вопиющие факты должны получить соответствующую оценку на самом высоком уровне", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Она заявила, что подготовила депутатский запрос на имя генерального прокурора России "с требованием в экстренном порядке провести комплексную проверку силами центрального аппарата ведомства".