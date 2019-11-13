СК организовал проверку после избиения мальчика в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске изъяли из полиции для проведения проверки материалы по факту избиения девятилетнего мальчика в Дзержинском районе города, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
"По инициативе руководства следственного управления СК РФ по Новосибирской области материалы проверки по факту причинения телесных повреждений девятилетнему ребенку в Дзержинском районе Новосибирска переданы из полиции в региональное следственное подразделение", - говорится в сообщении.
По данным ГУМВД по Новосибирской области, 11 ноября в полицию поступило заявление от жительницы Дзержинского района о том, что 9 ноября днем группа подростков избила ее сына.
Полицейские установили, что дети в хоккейной коробке играли в футбол. В ходе игры между мальчиками возник конфликт, который закончился избиением одного из участников. Все участники конфликта установлены, отметили в главке МВД.
"В настоящее время следователями произведен осмотр всех изъятых записей с камер видеонаблюдения, назначена судебно-медицинская экспертиза по тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшему. Во взаимодействии с сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление очевидцев происшествия и всех участников конфликта", - говорится в сообщении следственного управления СК.
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