СК организовал проверку после избиения мальчика в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Следователи СК в Новосибирске изъяли из полиции для проведения проверки материалы по факту избиения девятилетнего мальчика в Дзержинском районе города, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.

"По инициативе руководства следственного управления СК РФ по Новосибирской области материалы проверки по факту причинения телесных повреждений девятилетнему ребенку в Дзержинском районе Новосибирска переданы из полиции в региональное следственное подразделение", - говорится в сообщении.

По данным ГУМВД по Новосибирской области, 11 ноября в полицию поступило заявление от жительницы Дзержинского района о том, что 9 ноября днем группа подростков избила ее сына.

Полицейские установили, что дети в хоккейной коробке играли в футбол. В ходе игры между мальчиками возник конфликт, который закончился избиением одного из участников. Все участники конфликта установлены, отметили в главке МВД.