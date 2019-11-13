Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T17:48Z
https://ria.ru/20191113/1560896919.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

СК организовал проверку после избиения мальчика в Новосибирске

17:48 13.11.2019
367
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске изъяли из полиции для проведения проверки материалы по факту избиения девятилетнего мальчика в Дзержинском районе города, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
"По инициативе руководства следственного управления СК РФ по Новосибирской области материалы проверки по факту причинения телесных повреждений девятилетнему ребенку в Дзержинском районе Новосибирска переданы из полиции в региональное следственное подразделение", - говорится в сообщении.
Стоп-кадр видео, на котором житель Нефтекамска заставляет девятилетнего сына бить журналиста
Вчера, 09:58
Житель Нефтекамска заставил девятилетнего сына избить журналиста
По данным ГУМВД по Новосибирской области, 11 ноября в полицию поступило заявление от жительницы Дзержинского района о том, что 9 ноября днем группа подростков избила ее сына.
Полицейские установили, что дети в хоккейной коробке играли в футбол. В ходе игры между мальчиками возник конфликт, который закончился избиением одного из участников. Все участники конфликта установлены, отметили в главке МВД.
"В настоящее время следователями произведен осмотр всех изъятых записей с камер видеонаблюдения, назначена судебно-медицинская экспертиза по тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшему. Во взаимодействии с сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление очевидцев происшествия и всех участников конфликта", - говорится в сообщении следственного управления СК.
Сотрудники полиции
23 сентября, 14:42
"Я просто бил". Студент рассказал, как убил подругу из-за 2300 рублей
000045
Обсудить 0
Следственный комитет РФНовосибирскНовосибирская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Встреча Константина Косачева с делегацией комитета по международным делам палаты представителей конгресса Республики Филиппины во главе с Анн Хофер.
Филиппинский депутат отметила сходство соотечественников с русскими
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК заинтересовался реакцией полиции на дебошира в тульском кафе
Флаг лагеря Артек.
Дагестанские власти рассказали об умершей в "Артеке" девочке
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Крыму пропала пятилетняя девочка
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Источник: криминального подтекста в смерти девочки в "Артеке" нет
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
В Ростовской области задержали четверых подозреваемых по делу о перестрелке
Автомобиль шведской полиции
Шведский суд арестовал иранца по делам о совершенных в 1988 году убийствах
Сотрудники Росгвардии
В Салехарде росгвардейцы спасли провалившуюся в люк девятилетнюю девочку
Статуя Фемиды
В тульском суде появился числившийся пропавшим "кот-наркокурьер"
Нейрохирургическая операция
В Москве хирурги спасли младенца, на которого напала собака
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале Черемушинского суда
Суд в Москве арестовал возможного соучастника экс-мэра Истры
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил задержать мужчину, напавшего на учительницу в Ставрополье
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Болсонару заявил, что не знал о вторжении в посольство Венесуэлы в Бразилии
ФСБ РФ изъяло крупную партию наркотиков из интернет-магазина
ФСБ изъяла в даркнете 440 килограммов наркотиков
Автомобиль прокуратуры России
В Иваново осудили мужчину, дважды пытавшегося отравить отца из-за квартиры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Трамп заявил, что у Эрдогана хорошие отношения с курдами
01:34Селена Гомес и ее подруга Джулия Майклз сделали одинаковые татуировки
01:33Лидеры Турции и США рассказали, куда намерены отправить боевиков ИГ*
01:31Путин сообщил о приготовлениях к саммиту БРИКС в Петербурге в 2020 году
01:29Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
01:01Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
01:01В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов
00:58Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
Лента новостейМолния