Подозреваемого в угрозах судье задержали при попытке покинуть Россию

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Следователи в аэропорту "Внуково" задержали еще одного подозреваемого по делу об угрозах московскому судье, сообщила официальный представитель Следователи в аэропорту "Внуково" задержали еще одного подозреваемого по делу об угрозах московскому судье, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко

Накануне был допрошен Сергей Половец, доставленный в СК РФ в связи с расследованием уголовного дела об угрозах убийством и причинения вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда . По словам Петренко, Половец сообщил следствию сведения о своем знакомом – непосредственном авторе поста, изобличив последнего в совершении противоправного деяния.

"В результате оказанного Половцом содействия следствию еще один подозреваемый – Евгений Ерзунов - был задержан перед вылетом за границу из аэропорта "Внуково". После проведения необходимых следственных действий указанному лицу следствие намерено предъявить обвинение по статье 296 УК РФ", - заявила Петренко.

Ерзунов стал третьим фигурантом этого дела, помимо Половца и Алексея Вересова. По данным следствия, Вересов призывал в интернете к "экстремистским действиям", а Половец напрямую угрожал судье. При этом официально не уточнялось, с каким уголовным делом связаны (и связаны ли) действия задержанных.