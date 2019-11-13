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РИА Новости

Подозреваемого в угрозах судье задержали при попытке покинуть Россию

12:57 13.11.2019 (обновлено: 15:25 13.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ в аэропорту "Внуково"
Автомобиль Следственного комитета РФ в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Следователи в аэропорту "Внуково" задержали еще одного подозреваемого по делу об угрозах московскому судье, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Накануне был допрошен Сергей Половец, доставленный в СК РФ в связи с расследованием уголовного дела об угрозах убийством и причинения вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда. По словам Петренко, Половец сообщил следствию сведения о своем знакомом – непосредственном авторе поста, изобличив последнего в совершении противоправного деяния.
"В результате оказанного Половцом содействия следствию еще один подозреваемый – Евгений Ерзунов - был задержан перед вылетом за границу из аэропорта "Внуково". После проведения необходимых следственных действий указанному лицу следствие намерено предъявить обвинение по статье 296 УК РФ", - заявила Петренко.
Ерзунов стал третьим фигурантом этого дела, помимо Половца и Алексея Вересова. По данным следствия, Вересов призывал в интернете к "экстремистским действиям", а Половец напрямую угрожал судье. При этом официально не уточнялось, с каким уголовным делом связаны (и связаны ли) действия задержанных.
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Как объяснил журналистам адвокат Григорий Червонный, знакомый с обстоятельствами дела, спорный твит действительно был, но Половец только его репостнул, а угрозу судье СК РФ увидел в комментарии к этому репосту, который оставил приятель Половца Евгений Ерзунов.
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Светлана ПетренкоМосковский городской судСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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