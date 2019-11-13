Каталонская полиция начала разгон радикалов, блокирующих трассу с Францией

МАДРИД, 13 ноя – РИА Новости. Каталонские правоохранительные органы начали оттеснять радикалов, блокирующих трассу AP-7, в районе Жироны, свидетельствуют кадры, которые транслирует телеканал Каталонские правоохранительные органы начали оттеснять радикалов, блокирующих трассу AP-7, в районе Жироны, свидетельствуют кадры, которые транслирует телеканал 24 Horas

Этот участок трассы, которая соединяет Испанию Францией , радикалы заблокировали накануне вечером – в течение ночи они строили баррикады, на дороге скопилось около 500 машин.

На кадрах видно, как радикалы поджигают деревья и шины.

Ранее в среду организация "Демократическое цунами" распространила в социальных сетях заявление о завершении акции по блокировке дорог, которую она начала в понедельник. Однако после этого радикалы не освободили трассу.

На прошлой неделе "Демократическое цунами" объявило, что сразу после парламентских выборов в Испании планируется начать акции протеста. Акции, заявили тогда в движении, будут проходить с 11 по 13 ноября.