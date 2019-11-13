Каталонская полиция начала разгон радикалов, блокирующих трассу с Францией

МАДРИД, 13 ноя – РИА Новости. Каталонские правоохранительные органы начали оттеснять радикалов, блокирующих трассу AP-7, в районе Жироны, свидетельствуют кадры, которые транслирует телеканал 24 Horas.
На кадрах видно, как радикалы поджигают деревья и шины.
Ранее в среду организация "Демократическое цунами" распространила в социальных сетях заявление о завершении акции по блокировке дорог, которую она начала в понедельник. Однако после этого радикалы не освободили трассу.
На прошлой неделе "Демократическое цунами" объявило, что сразу после парламентских выборов в Испании планируется начать акции протеста. Акции, заявили тогда в движении, будут проходить с 11 по 13 ноября.
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.
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