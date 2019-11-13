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РИА Новости

Хакеры требуют у мексиканской Pemex пять миллионов долларов в биткоинах

07:22 13.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПредприятие Pemex в штате Нуэво-Леон (Мексика)
Предприятие Pemex в штате Нуэво-Леон (Мексика)
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Предприятие Pemex в штате Нуэво-Леон (Мексика). Архивное фото
МЕХИКО, 13 ноя - РИА Новости. Хакеры, заявляющие о блокировке компьютеров мексиканской нефтегазовой корпорации Petroleros Mexicanos (Pemex), требуют выплаты 5 миллионов долларов в биткоинах, сообщило агентство Рейтер со слов киберпреступников.
Накануне компания опубликовала коммюнике о стабильности добывающих и обслуживающих подразделений.
"В воскресенье, 10 ноября, государственная производственная компания зафиксировала попытки кибератак, которые были своевременно нейтрализованы и затронули работу менее 5% персональных компьютеров", - говорится в заявлении компании, опубликованном во вторник.
По информации агентства, ряд сотрудников мексиканской компании получил сегодня на зараженных компьютерах уведомление со ссылкой на сайт в даркнете, где вымогатели требуют у Pemex 565 биткоинов (около 5 миллионов долларов США по текущему курсу) в течение 48 часов.
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Взлом, зафиксированный в воскресенье, вывел из строя корпоративные компьютеры на территории Мексики, и вынудил компанию отключить ряд систем, включая платёжную, сообщили источники на условиях анонимности.
В сообщении Pemex заявила об усилении защиты информационных систем, гарантировала производство и поставки, а также призвала сотрудников и участников рынка искоренить слухи, наносящие вред имиджу компании.
Государственная нефтегазовая группа Pemex активизировала бурение на территории Мексики в связи с иссякающими запасами месторождений, находящихся в разработке. Задолженность компании перед международными кредиторами по состоянию на октябрь составляет около 100 миллиардов долларов, убыток по итогам девяти месяцев превышает 176 миллиардов песо (9 миллиардов долларов).
Поддержка Pemex заявлена одним из приоритетов в финансовой политике действующего правительства. Опубликованный в начале сентября проект бюджета Мексики на 2020 год включает выделение 4,3 миллиарда долларов на докапитализацию Pemex, а также снижение налоговой нагрузки. Ранее власти Мексики объявили о намерении снизить фискальную нагрузку на Pemex на 128 миллиардов песо (более 6,7 миллиарда долларов) в 2020-2021 годах.
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