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РИА Новости

США настаивают на решении проблемы С-400 в отношениях с Турцией

02:54 13.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. США в отношениях с Турцией настаивают на решении проблемы с закупкой российских ЗРК С-400, заявил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель американской администрации.
Ранее США исключили Турцию из программы производства своего самолета F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями за покупку российских ракетных противовоздушных комплексов.
"Это является проблемой для США и Турции на протяжении нескольких лет. Это одна из серьезных проблем, которую президент пытается разрешить", - сообщил американский чиновник.
Он отметил, что от этого зависит участие Турции в программе поставок истребителей F-35. По словам представителя администрации, США дали понять Турции, "как эти проблемы должны быть решены и каковы желательные методы их решения".
Флаги России и Сербии
11 ноября, 18:41Сказано в эфире
Сербский военный эксперт: С-400 на Балканах помогли бы усмирить НАТОПокупка российского вооружения поставила Сербию под угрозу американских санкций. Что думают в Белграде по поводу возможных карательных мер США? Об этом рассказал Sputnik Сербия военный эксперт, полковник в отставке Митар Ковач.
Президент Турции Тайип Эрдоган посетит 12-13 ноября с визитом США и обсудит со своим американским коллегой Дональдом Трампом закупку новейших истребителей, российских и американских систем ПВО С-400 и Patriot, а также ситуацию в Сирии.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400. По словам Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
10 ноября, 20:32
В США пригрозили Турции санкциями за покупку российских С-400
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Дональд ТрампС-400 «Триумф»ТурцияСирияСШАБезопасностьВ мире
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