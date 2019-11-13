США настаивают на решении проблемы С-400 в отношениях с Турцией

ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. США в отношениях с Турцией настаивают на решении проблемы с закупкой российских ЗРК С-400, заявил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель американской администрации.

Ранее США исключили Турцию из программы производства своего самолета F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями за покупку российских ракетных противовоздушных комплексов.

"Это является проблемой для США и Турции на протяжении нескольких лет. Это одна из серьезных проблем, которую президент пытается разрешить", - сообщил американский чиновник.

Он отметил, что от этого зависит участие Турции в программе поставок истребителей F-35. По словам представителя администрации, США дали понять Турции, "как эти проблемы должны быть решены и каковы желательные методы их решения".

Президент Турции Тайип Эрдоган посетит 12-13 ноября с визитом США и обсудит со своим американским коллегой Дональдом Трампом закупку новейших истребителей, российских и американских систем ПВО С-400 и Patriot, а также ситуацию в Сирии.