Военный эксперт предсказал "позорное поражение" США в Сирии

По его мнению, такой результат будет достигнут силами иррегулярных формирований боевиков.

"Уход американцев из Сирии неизбежен. Он может быть добровольным с минимальными репутационными, материальными и людскими потерями или вынужденным под давлением иррегулярных формирований. В последнем случае это будет восприниматься как позорное военное поражение со значительными потерями в личном составе, технике и ресурсах", — отметил Сивков.

Эксперт пояснил, что американские позиции на территории арабской республики не защищены средствами ПВО, поэтому они уязвимы для беспилотных летательных аппаратов (БЛА) боевиков. По словам Сивкова, против них также будут использовать реактивные снаряды (РС), а маршруты движения войск и конвоев будут минировать.

"У американцев остается один реальный способ борьбы с такой угрозой — уничтожение групп запуска БЛА и РС до того, как они нанесут удар. Однако обеспечить в реальном масштабе времени контроль пространства в радиусе 40-50 километров от базы имеющимися силами весьма затруднительно", — добавил он.