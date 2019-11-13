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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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РИА Новости

Военный эксперт предсказал "позорное поражение" США в Сирии

01:38 13.11.2019 (обновлено: 10:52 13.11.2019)
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© AP Photo / Hussein MallaАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии
© AP Photo / Hussein Malla
Американские военные в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. США ожидает позорное военное поражение, если Вашингтон не решит добровольно покинуть Сирию, пишет заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике доктор военных наук Константин Сивков на страницах "Военно-промышленного курьера".
По его мнению, такой результат будет достигнут силами иррегулярных формирований боевиков.
"Уход американцев из Сирии неизбежен. Он может быть добровольным с минимальными репутационными, материальными и людскими потерями или вынужденным под давлением иррегулярных формирований. В последнем случае это будет восприниматься как позорное военное поражение со значительными потерями в личном составе, технике и ресурсах", — отметил Сивков.
Эксперт пояснил, что американские позиции на территории арабской республики не защищены средствами ПВО, поэтому они уязвимы для беспилотных летательных аппаратов (БЛА) боевиков. По словам Сивкова, против них также будут использовать реактивные снаряды (РС), а маршруты движения войск и конвоев будут минировать.
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"У американцев остается один реальный способ борьбы с такой угрозой — уничтожение групп запуска БЛА и РС до того, как они нанесут удар. Однако обеспечить в реальном масштабе времени контроль пространства в радиусе 40-50 километров от базы имеющимися силами весьма затруднительно", — добавил он.
В заключение эксперт предположил, что ущерб американским базам в Сирии еще не нанесли, поскольку "еще никто не ставил задачу их атаковать", однако после принятия такого решения "потери США начнут быстро расти".
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