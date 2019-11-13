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РИА Новости

Школы и льготы: как Москва помогает приемным семьям

11:32 13.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ПесняПриемный отец обнимает ребенка
Приемный отец обнимает ребенка
© РИА Новости / Владимир Песня
Как работают школы приемных родителей, какие льготы есть у приемных семей и что такое центры содействия семейному воспитанию, рассказывают во Всемирный день сирот на официальном сайте мэра Москвы (mos.ru).

Как город помогает стать приемными родителями

Приемным семьям, принявшим на воспитание пятерых подростков и/или детей-инвалидов, город предоставляет просторную многокомнатную квартиру в Москве по договору безвозмездного пользования на все время, пока они исполняют обязанности приемных родителей. Участниками пилотного проекта уже стали 39 семей.
В Москве работают школы, обучение в которых обязательно должны пройти некровные приемные родители или опекуны. Сейчас в Москве работают 42 школы приемных родителей, где за последние три года отучились более 11 тысяч человек.
Город бесплатно предоставляет юридическую, психологическую, медицинскую и социальную помощь приемным семьям в каждом округе Москвы. За ней можно обратиться в 57 государственных организаций. Семьям также помогают НКО и благотворительные фонды, которые получают государственные субсидии или гранты на проекты и программы.
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На какую материальную помощь могут рассчитывать приемные семьи

Выплаты на содержание детей в приемных семьях регулярно повышаются. Сейчас замещающие семьи каждый месяц получают 16 500 рублей на ребенка в возрасте до 12 лет и 22 000 рублей — в возрасте от 12 до 18 лет. Если в семье трое и более детей, то выплаты составляют 19 800 рублей на ребенка в возрасте до 12 лет и 25 300 рублей — от 12 до 18 лет. На каждого ребенка-инвалида вне зависимости от возраста выплата составляет 27 500 рублей.
Приемным родителям ежемесячно выплачивается материальная помощь (если в семье воспитываются один или два ребенка — одному из приемных родителей, трое и более приемных детей — обоим родителям за каждого ребенка). Сейчас размер помощи составляет 16 700 рублей за каждого приемного ребенка и 28 390 рублей — за ребенка-инвалида.
Кроме того, город возмещает расходы на оплату ЖКУ и телефонной связи и предоставляет бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте. Дополнительно дети-сироты ежегодно обеспечиваются путевками для отдыха. С 2018 года за счет города подопечные дети могут отдохнуть вместе с опекунами или приемными родителями. Замещающая семья (независимо от количества приемных детей) может также получить денежную компенсацию за самостоятельно купленную путевку.
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Чем занимаются учреждения для детей-сирот в Москве

Пять лет назад детские дома и интернаты Москвы были реорганизованы в центры содействия семейному воспитанию (ЦССВ). Сейчас в столице 23 таких центра. Они обустроены как отдельные квартиры, в которых живут по шесть-восемь детей вместе с ответственными за них взрослыми.
В учреждениях живут дети с инвалидностью, ментальными нарушениями, ребята из больших семей (по закону братьев и сестер нельзя разлучать). Подбор семьи для них требует особого подхода — сотрудники органов опеки индивидуально работают с каждым воспитанником ЦССВ и стараются найти ему подходящих приемных родителей или опекунов.
Для детей с инвалидностью в Москве работают и крупные учреждения, в том числе ЦССВ "Кунцевский", "Южное Бутово", и несколько маленьких, например ЦССВ "Петровский парк" или "Соколенок".
Все дети школьного возраста либо учатся в общеобразовательных городских школах или городских коррекционных классах, либо по медицинским показаниям переведены на надомное обучение, и к ним в ЦССВ ежедневно приходят педагоги. С детьми, имеющими серьезные ментальные нарушения, по индивидуальным развивающим программам регулярно занимаются специалисты.
Все ЦССВ предоставляют возможность дневного или пятидневного пребывания ребенка с инвалидностью, даже если он живет в семье.
В ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" сейчас тестируют еще один формат — группу кратковременного пребывания, в которой родитель может на несколько часов в день оставить ребенка со специалистами по реабилитации или же находиться с ним в группе самостоятельно, учиться взаимодействовать со своим ребенком, ухаживать за ним под чутким руководством специалистов.
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Москва
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