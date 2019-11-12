В Нидерландах мужчина угрожал устроить взрыв из-за критики грима "блэкфейс"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мужчину, который разместил в социальной сети угрозу устроить взрыв из-за критики использования театрального грима "блэкфейс" - карикатурного изображения лица чернокожего человека - арестовали в Мужчину, который разместил в социальной сети угрозу устроить взрыв из-за критики использования театрального грима "блэкфейс" - карикатурного изображения лица чернокожего человека - арестовали в Нидерландах , сообщает местное издание NL Times

Ранее сообщалось, что в этом году на фольклорном фестивале в Нидерландах откажутся от грима "блэкфейс" для создания образа помощника Синтерклааса (Санта-Клаус в Нидерландах и Бельгии) Черного Пита, вокруг которого уже много лет идет дискуссия на тему дискриминации.

Житель Гааги возрастом 49 лет опубликовал пост в Facebook, в котором угрожал активистам, выступающим против использования "блэкфейс" устроить теракт и подорвать себя при помощи взрывчатки. При этом он подчеркнул, что это не шутка. По его словам, он хочет совершить взрыв, чтобы защитить традицию празднования, которая по его убеждению, "не имеет никакого отношения к расизму". Кроме того, он обвинил противников персонажа Черный Пит в том, что они портят праздник для детей. Обеспокоенные пользователи соцсети сообщили об угрозе в полицию. Правоохранители начали расследование. Прокуратура на основании серьезности угрозы приняла решение об аресте человека, написавшего пост.

В доме мужчины не было обнаружено взрывчатки. Подозреваемый сознался, что написал пост с угрозой и выразил сожаление, что сделал это. Мужчина все еще находится под заключением, слушание по делу об обвинении назначено на вторник.