Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T20:02Z
https://ria.ru/20191112/1560862431.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155189/20/1551892085_0:437:2862:2047_1036x0_80_0_0_c87046f0720feaf22b5d044a4fd6380f.jpg
РИА Новости

В Нидерландах мужчина угрожал устроить взрыв из-за критики грима "блэкфейс"

19:59 12.11.2019 (обновлено: 20:02 12.11.2019)
175
© AFP 2019 / ANP / Robin van Lonkhuijsen Сотрудники полиции, Нидерланды
Сотрудники полиции, Нидерланды
© AFP 2019 / ANP / Robin van Lonkhuijsen
Сотрудники полиции, Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мужчину, который разместил в социальной сети угрозу устроить взрыв из-за критики использования театрального грима "блэкфейс" - карикатурного изображения лица чернокожего человека - арестовали в Нидерландах, сообщает местное издание NL Times.
Ранее сообщалось, что в этом году на фольклорном фестивале в Нидерландах откажутся от грима "блэкфейс" для создания образа помощника Синтерклааса (Санта-Клаус в Нидерландах и Бельгии) Черного Пита, вокруг которого уже много лет идет дискуссия на тему дискриминации.
Магазин Gucci
7 февраля, 16:57
В Gucci извинились за производство водолазки-балаклавы в виде "блэкфейса"
Житель Гааги возрастом 49 лет опубликовал пост в Facebook, в котором угрожал активистам, выступающим против использования "блэкфейс" устроить теракт и подорвать себя при помощи взрывчатки. При этом он подчеркнул, что это не шутка. По его словам, он хочет совершить взрыв, чтобы защитить традицию празднования, которая по его убеждению, "не имеет никакого отношения к расизму". Кроме того, он обвинил противников персонажа Черный Пит в том, что они портят праздник для детей. Обеспокоенные пользователи соцсети сообщили об угрозе в полицию. Правоохранители начали расследование. Прокуратура на основании серьезности угрозы приняла решение об аресте человека, написавшего пост.
В доме мужчины не было обнаружено взрывчатки. Подозреваемый сознался, что написал пост с угрозой и выразил сожаление, что сделал это. Мужчина все еще находится под заключением, слушание по делу об обвинении назначено на вторник.
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
21 июня, 12:47
В Германии задержали мужчину, который угрожал устроить взрыв в Берлине
Синтерклаас является главным героем одноименного фольклорного фестиваля в Нидерландах, трансляцию которого ежегодно ведут национальные телеканалы. Согласно праздничной традиции, Синтерклааса сопровождает помощник - Черный Пит, которого изображают с черным или коричневым лицом. Использование грима "блэкфейс" для создания образа Черного Пита уже неоднократно подвергалось критике, в образе персонажа нередко усматривают признаки расизма.
820104
Обсудить 0
ГаагаНидерландыВ мире
Рекомендуем
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред России прокомментировал обнаружение МАГАТЭ частиц урана в Иране
Желтоглазый пингвин
В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
Стево Пендаровски
Президент Северной Македонии рассказал о подходе Макрона к расширению ЕС
Американский рэпер Таварес Тейлор (Lil Reese)
Американский рэпер Lil Reese попал в больницу с огнестрельным ранением
Эво Моралес
В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
Во Франции рассказали о сотрудничестве с Россией при реставрации Нотр-Дама
Киев
В России оценили заявление Киева о готовности снять санкции
Логотип Росатом
"Росатом" пригласил экологов на свои заводы
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области
Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 27 ноября
Здание министерства юстиции РФ
Минюст внес чешскую организацию "Человек в беде" в список нежелательных
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
В США не приняли решение, сколько американских военных останется в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Свергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику
Самолет Моралеса приземлился в Мехико
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 апреля 2018
Брод предложил Росмолодежи создать пособие по борьбе с радикализмом
Последствия ракетного обстрела в сирийском Дейр-эз-Зоре
Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04Глава "Массандры" рассказала, откуда в Россию завозят виноматериалы
12:03Защита историка Соколова объяснила, почему не обжаловала арест
12:00В законодательстве появится термин "крепленые вина"
11:53В Южной Корее прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ
11:53В Москве мошенники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей
11:53В лагуне Венеции жертвами непогоды стали два человека
11:53Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"
11:53В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни
11:49На выставке Dubai Airshow 2019 покажут новейший истребитель Су-57Э
11:48Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
11:48Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
Лента новостейМолния