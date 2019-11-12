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РИА Новости

Картину Шагала "Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак" продадут в Москве

18:45 12.11.2019
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Картину Марка Шагала "Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак" выставят на торги аукционного дома "Литфонд" 16 ноября, сообщила пресс-служба аукциона.
"На торгах аукционного дома "Литфонд", которые пройдут 16 ноября, будет представлена работа "Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак", созданная Марком Шагалом в 1926 году. Подлинность работы подтверждена сертификатом Комитета Марка Шагала (Jean-Louis PRAT)", - говорится в сообщении.
Стартовая цена картины - один рубль. "Это своего рода адреналин, всем интересно, какой в реальности рынок, до какой суммы может дойти. Мы уже два года пользуемся это системой и обороты выросли в 2-2,5 раза", - рассказал РИА Новости глава "Литфонда" Сергей Бурмистров.
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Картина была создана в период работы над иллюстрациями к басням Лафонтена. Тогда же Шагал несколько месяцев прожил в Оверни возле озера Шамбон. Из окна его комнаты была видна живописная церковь, которая неоднократно встречается на картинах художника того времени. Первым владельцем "Колокольни собора в Шамбон-сюр-Лак" стал известный впоследствии художник, голливудский сценарист и режиссер, коллекционер живописи Жан Негулеско.
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