Картину Шагала "Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак" продадут в Москве

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Картину Марка Шагала "Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак" выставят на торги аукционного дома "Литфонд" 16 ноября, сообщила пресс-служба аукциона.

"На торгах аукционного дома "Литфонд", которые пройдут 16 ноября, будет представлена работа "Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак", созданная Марком Шагалом в 1926 году. Подлинность работы подтверждена сертификатом Комитета Марка Шагала (Jean-Louis PRAT)", - говорится в сообщении.

Стартовая цена картины - один рубль. "Это своего рода адреналин, всем интересно, какой в реальности рынок, до какой суммы может дойти. Мы уже два года пользуемся это системой и обороты выросли в 2-2,5 раза", - рассказал РИА Новости глава "Литфонда" Сергей Бурмистров.